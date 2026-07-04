El PJ realizó una jornada solidaria en el Barrio Fonavi I en homenaje al General Perón

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El Partido Justicialista local realizó una jornada solidaria en el Barrio Fonavi I, en el marco del 52° aniversario del paso a la inmortalidad del General Juan Domingo Perón, con el objetivo de mejorar un espacio de encuentro para la comunidad y compartir una jornada de integración con las familias del sector.

Durante la actividad, militantes y afiliados llevaron adelante tareas de reacondicionamiento del potrero del barrio, que incluyeron la pintura de los arcos y la colocación de redes nuevas, dejando el espacio deportivo en mejores condiciones para su uso por parte de los niños, niñas y jóvenes.

Una vez finalizados los trabajos, los participantes compartieron una merienda comunitaria y un picadito de fútbol con los chicos y chicas del barrio, en un clima de compañerismo y participación vecinal.

Desde el Partido Justicialista destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, que buscan fortalecer los vínculos con la comunidad, recuperar espacios públicos y promover valores de solidaridad y compromiso social, en una fecha significativa para el movimiento peronista.