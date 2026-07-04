Frío extremo: Nueve de Julio registró -3° y rigen alertas naranja y amarilla en gran parte de la provincia

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La ola de frío polar continúa golpeando con fuerza a la provincia de Buenos Aires y este sábado dejó temperaturas bajo cero en numerosas localidades del interior. En Nueve de Julio, los termómetros marcaron -3°C durante las primeras horas de la mañana, con fuertes heladas que cubrieron calles, campos y vehículos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por temperaturas extremas para gran parte del territorio bonaerense y una alerta naranja para sectores del centro y este provincial, donde el frío representa un mayor riesgo, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las bajas temperaturas continúan siendo las protagonistas del inicio del fin de semana. Además de Nueve de Julio, otras ciudades del interior registraron valores bajo cero, entre ellas Olavarría, Bahía Blanca, Bolívar, Junín, Las Flores, Trenque Lauquen y Pehuajó, ubicándose entre las localidades más frías del país junto a ciudades de la Patagonia.

Las heladas seguirán presentes durante las primeras horas de cada jornada y las máximas permanecerán muy bajas, por lo que el ambiente continuará siendo muy frío incluso durante la tarde.

De acuerdo con los pronósticos, el ingreso de una perturbación atmosférica podría generar precipitaciones aisladas a partir del domingo sobre distintos sectores de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no se esperan fenómenos de gran intensidad, aunque las condiciones invernales persistirán durante los próximos días.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al frío, utilizar varias capas de abrigo, mantener una adecuada calefacción en los hogares y prestar especial atención a las personas más vulnerables frente a las bajas temperaturas.