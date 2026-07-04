Se conmemora el Día Nacional de la Convivencia y la Pluralidad de las Expresiones Políticas

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Cada 4 de julio, Argentina conmemora el Día Nacional de la Convivencia y la Pluralidad de las Expresiones Políticas, instituido mediante la Ley N.º 27.278 con el propósito de recordar el histórico mensaje de despedida que el dirigente radical Ricardo Balbín pronunció en 1974 durante el funeral del entonces presidente Juan Domingo Perón.

La fecha busca reafirmar los valores del respeto mutuo, la convivencia democrática y el reconocimiento de la diversidad de ideas como herramientas fundamentales para fortalecer las instituciones y consolidar una sociedad basada en el diálogo.

El momento quedó marcado en la historia política argentina por la frase de Balbín: “Este viejo adversario despide a un amigo”, una expresión que simbolizó la posibilidad de superar las diferencias partidarias en favor del respeto y la convivencia. En aquel discurso, el dirigente también expresó: “No sería leal si no dijera también que vengo en nombre de mis viejas luchas; que por haber sido claras, sinceras y evidentes, permitieron en estos últimos tiempos la comprensión final”.

La conmemoración invita a reflexionar sobre la importancia del intercambio de ideas, la tolerancia y la búsqueda de consensos para afrontar los desafíos del país. Asimismo, destaca que la pluralidad política constituye uno de los pilares esenciales del sistema democrático y que el diálogo entre quienes sostienen posiciones diferentes resulta indispensable para alcanzar acuerdos en beneficio del conjunto de la sociedad.

En un contexto de diversidad de opiniones y debates permanentes, el Día Nacional de la Convivencia y la Pluralidad de las Expresiones Políticas renueva el compromiso con una cultura democrática basada en el respeto, la participación y la construcción colectiva del bien común.