Dos jóvenes de Nueve de Julio representan a la Argentina en el Mega Open Internacional de Taekwondo de Brasil

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Los taekwondistas Lara Benvenuto y Lucas Villarreal, ambos oriundos de Nueve de Julio, emprendieron viaje hacia Brasil para representar a la Argentina en el Mega Open Internacional de Taekwondo Championship 2026, acompañados por su profesor Jorge Charra.

El certamen se lleva a cabo del 3 al 5 de julio en el Centro de Eventos de la ciudad de Itajaí, estado de Santa Catarina cuya capital es Florianápolis, y es considerado el campeonato de taekwondo más importante de ese estado y uno de los más destacados de Brasil.

La edición 2026 reunirá a más de mil atletas provenientes de distintos estados brasileños y de varios países de Sudamérica, entre ellos Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, México y Surinam, consolidándose como un evento de nivel internacional.

El Mega Open fue creado en 1999 por el gran maestro Lenoir de Oliveira y, con el paso de los años, se convirtió en una referencia del taekwondo regional e internacional, atrayendo a campeones estatales, nacionales, panamericanos y medallistas de distintas competencias internacionales.

Además de las competencias oficiales, el torneo será sede del campamento de la Selección de Taekwondo de Santa Catarina, donde se realizará la observación técnica de deportistas de alto rendimiento en un contexto de máxima exigencia competitiva.

Las competencias para los representantes de Nueve de Julio, Lucas Villarreal y Lara Benvenuto, están programadas para este domingo, jornada en la que buscarán dejar bien representados tanto a la Argentina como a su ciudad en un torneo de gran prestigio internacional.

La participación de ambos deportistas constituye un nuevo motivo de orgullo para el taekwondo de Nueve de Julio, reflejando el trabajo, la dedicación y el esfuerzo que diariamente desarrollan junto a su entrenador, Jorge Charra.