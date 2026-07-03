Thiago Vera continúa en estado crítico pero estable: su padre destacó el apoyo de la comunidad de Nueve de Julio

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El niño Thiago, quien días atrás fue atropellado por un colectivo que presuntamente habría sufrido una falla en los frenos, permanece internado en un hospital de Mar del Plata. Su estado de salud continúa siendo crítico, aunque estable, según confirmó su padre, Diego Vera, en una entrevista con Despertate, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV.

Diego explicó que este viernes su hijo volvió a ser intervenido quirúrgicamente para realizar una limpieza de la herida provocada por la fractura expuesta que sufrió en una de sus piernas.

“Sigue estable, por suerte. Le están haciendo una limpieza en la pierna por la fractura expuesta. Eso puede provocar una infección, por eso lo llevan nuevamente al quirófano para evitar complicaciones“, señaló.

Un cuadro que sigue siendo delicado

Si bien los médicos observan una evolución favorable, Vera aclaró que el proceso será largo y que todavía es prematuro hablar de una recuperación definitiva.

“Hay una evolución muy pequeña día a día, pero todavía quedan muchos pasos por delante. Primero tiene que despertar, después ver cómo evoluciona neurológicamente, luego evaluar los pulmones y finalmente la recuperación de la pierna. Sigue en estado crítico y continúa con asistencia respiratoria“, expresó.

El padre del menor remarcó que la prioridad es superar cada etapa antes de pensar en las secuelas que podrían quedar tras el grave accidente.

El acompañamiento de toda una comunidad

Durante la entrevista, Vera agradeció las numerosas muestras de afecto que llegan desde Nueve de Julio, donde vecinos, instituciones y grupos religiosos impulsan una cadena de oración por la recuperación del pequeño. Entre ellas se encuentra el denominado Rosario Pironiano, dedicado a rezar por la salud de Thiago.

“El acompañamiento de toda la gente de Nueve de Julio nos llega. A través de Facebook, Instagram, WhatsApp… cuando uno tiene fuerzas para mirar el celular y ve tantos mensajes deseando que Tiago mejore, realmente es un mimo para el alma y nos ayuda a seguir teniendo fuerzas“, manifestó con emoción.

También reconoció que tanto él como su familia atraviesan momentos de enorme desgaste emocional.

“Hay momentos en los que uno tiene ganas de hablar y otros en los que permanece en silencio. Son altibajos anímicos muy difíciles de sobrellevar“, confesó.

Una familia que lucha día a día

Consultado sobre la situación laboral de la familia, Diego contó que hace algunos meses debieron cerrar la carnicería que tenían en Nueve de Julio debido a dificultades económicas.

Actualmente trabaja como remisero mediante una aplicación, mientras que su esposa se desempeña como cajera en una carnicería.

“Somos una familia como cualquier otra, vivimos al día. Más allá del estado de ánimo, hay que salir a trabajar porque la vida sigue y las obligaciones continúan. No hay alternativa“, explicó.

“El dolor es muy grande”

En el tramo final de la entrevista, Vera describió el profundo impacto que significó el accidente para toda la familia.

“El dolor es muy grande. Solamente puede entenderlo quien pasó por una situación similar. No tiene explicación. Te cambia la vida, el semblante, te cambia todo“, afirmó.

Pese al difícil momento, destacó que el acompañamiento de la comunidad representa un sostén fundamental.

“Gracias a toda la ciudad de Nueve de Julio por el acompañamiento, por las oraciones y por cada mensaje. Seguramente están aportando su granito de arena. A nosotros nos hace bien y a Tiago, ni hablar“, concluyó.

Mientras tanto, familiares y amigos continúan esperando una evolución favorable del niño, cuyo estado sigue siendo reservado y bajo permanente seguimiento del equipo médico en Mar del Plata.