Feria de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas: la Escuela Secundaria N° 16 de Paraje La Corona presentó el proyecto “Guardianes de Semillas”

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En el marco de la Feria de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas, estudiantes de la Escuela Secundaria N° 16 “Veteranas de Malvinas”, del paraje rural La Corona, participaron con el proyecto “Guardianes de Semillas”, una iniciativa promueve la conservación de semillas, el desarrollo de huertas familiares y el cuidado del medio ambiente.

Durante la exposición, los alumnos explicaron que el proyecto nació con el objetivo de recolectar semillas de distintas especies para distribuirlas entre las familias de la comunidad, incentivando la producción de alimentos saludables y fortaleciendo la soberanía alimentaria. A través de esta propuesta, también compartían los frutos obtenidos con diversas instituciones.

Los estudiantes contaron que las intensas lluvias y las inundaciones que afectaron la zona obligaron a modificar parte del trabajo previsto. Ante esta situación, decidieron adaptar el proyecto trasladando las huertas a espacios más elevados y continuar con la producción de semillas, demostrando capacidad de organización y compromiso frente a las dificultades.

Durante la muestra también explicaron el proceso de germinación, exhibiendo germinadores elaborados con frascos transparentes para observar el desarrollo de las semillas. Además, destacaron la importancia de mantener condiciones adecuadas de temperatura y de reducir el uso de fertilizantes, promoviendo prácticas más amigables con el ambiente.

La directora de la institución, Valeria Callegaro, destacó la importancia de participar en este tipo de encuentros, especialmente para una escuela ubicada en una zona rural.

“Para nosotros es sumamente importante poder participar porque, al ser una escuela rural, no tenemos llegada permanente a la ciudad. Para los chicos esta experiencia significa mucho más que mostrar un proyecto; es la posibilidad de encontrarse con otros estudiantes, compartir lo que hacen y que todos sepan que existe una escuela en medio del campo”, expresó.

Asimismo, recordó las dificultades que enfrentó la comunidad educativa durante el último año debido a las inundaciones, que complicaron el acceso a la institución y obligaron a alternar entre clases presenciales y virtuales por el estado de los caminos.

La participación en la Feria permitió visibilizar el trabajo cotidiano de docentes y estudiantes, quienes, pese a las adversidades, continúan desarrollando proyectos que fortalecen la educación ambiental, el compromiso con la comunidad y la preservación de las semillas como patrimonio natural para las futuras generaciones.