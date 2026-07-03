Colecta de sangre y registro de médula ósea en la Escuela Técnica 2

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El Servicio de Hemoterapia del Hospital Julio de Vedia, en conjunto con la E.E.S.T. N.º 2, llevará adelante una nueva jornada de colecta de sangre, destinada a promover la donación voluntaria y sumar nuevos donantes para ayudar a quienes más lo necesitan.

La actividad se realizará el miércoles 8 de julio, a partir de las 7:00 horas, en la Escuela de Educación Secundaria Técnica (E.E.S.T.) N.º 2, ubicada en Avenida Tomás Cosentino 550.

Además de la donación de sangre, durante la jornada también se realizará el registro de donantes de médula ósea, brindando a los voluntarios la posibilidad de incorporarse al registro y ofrecer una oportunidad de vida a pacientes que requieren un trasplante.

Quienes deseen participar deberán solicitar turno previamente comunicándose al 2345-656192, con Stella Corvalan.

Desde la organización recuerdan que cada donación puede salvar hasta tres vidas y destacan la importancia de la participación de la comunidad en este tipo de campañas solidarias.

Datos de la jornada