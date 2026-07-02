Cuatro jóvenes murieron tras un vuelco en una ruta santafesina: investigan al conductor

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La madrugada del sábado volvió a quedar marcada por una tragedia vial en la provincia de Santa Fe. Cuatro jóvenes perdieron la vida y otra joven permanece internada tras el vuelco de un automóvil en la ruta provincial S26, cuando regresaban de una salida nocturna en la ciudad de Casilda.

De acuerdo con la información difundida por distintos medios nacionales, en el vehículo, un Peugeot 208, viajaban seis personas de entre 17 y 24 años. Por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado al tomar una curva mientras circulaba a alta velocidad. El auto dio varios tumbos y terminó detenido entre los pastizales al costado de la ruta.

Como consecuencia del impacto, cinco de los seis ocupantes fueron despedidos del vehículo. En el lugar fallecieron Sabrina, Lola, Zaira y Ramiro, mientras que Mora sufrió heridas de gravedad y continúa internada. El conductor, identificado como Fausto G., de 20 años, fue imputado por el delito de homicidio culposo agravado por conducción imprudente.

Las primeras informaciones indican que ninguno de los ocupantes llevaba colocado el cinturón de seguridad y que el automóvil transportaba seis personas, pese a estar diseñado para cinco pasajeros.

Los jóvenes, las principales víctimas del tránsito

El hecho vuelve a poner en debate la seguridad vial y la alta incidencia de los siniestros entre los conductores más jóvenes. Especialistas señalan que este grupo etario presenta un mayor riesgo debido a una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales, entre ellos la inexperiencia al volante, la tendencia a asumir conductas riesgosas, el exceso de velocidad y, en algunos casos, el consumo de alcohol u otras sustancias.

Según datos de organizaciones dedicadas a la prevención vial, los siniestros de tránsito continúan siendo una de las principales causas de muerte entre personas de 15 a 34 años en Argentina. También advierten sobre la necesidad de fortalecer la educación vial desde edades tempranas, promover el uso del cinturón de seguridad y reforzar los controles de velocidad y alcoholemia.

La tragedia ocurrida en la ruta provincial S26 vuelve a reflejar la importancia de respetar las normas de tránsito, utilizar los elementos de seguridad y evitar conductas de riesgo que pueden tener consecuencias irreparables.

Fuentes: información basada en publicaciones de La Nación, Clarín, Infobae, El Ciudadano y datos difundidos por la organización Luchemos por la Vida.