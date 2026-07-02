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El Club de Leones renueva su conducción con la mirada puesta en el servicio

La institución renovará sus autoridades este 9 de julio y reafirmará su compromiso con el servicio comunitario, mientras se acerca el sorteo de la vivienda previsto para agosto

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Club de Leones de Nueve de Julio

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Club de Leones: renovación de autoridades y compromiso con la comunidad

Este 9 de julio, el Club de Leones llevará a cabo el tradicional cambio de autoridades, ya que los mandatos institucionales finalizan cada 30 de junio. Cada gestión tiene una duración de un año, una modalidad que busca fortalecer el trabajo en equipo, con objetivos comunes y la convicción de que todos los socios pueden asumir el liderazgo durante un período de 12 meses.

Al concluir su mandato como presidenta, Nancy Sosa dejó como principal mensaje el compromiso institucional y el permanente servicio hacia la comunidad, destacando el trabajo realizado junto a todos los integrantes de la entidad.

La nueva presidenta, Marta Brizzi, asumirá la conducción del Club con el desafío de continuar impulsando las acciones solidarias y los proyectos que caracterizan a la institución.

Por otra parte, durante este mes de julio finalizará el cobro de las cuotas correspondientes a quienes optaron por la modalidad de pago mensual de la rifa cuyo premio principal es una vivienda. El esperado sorteo se realizará en agosto.

Este proyecto representa otro gran compromiso institucional del Club de Leones y constituye una muestra de la fuerza del trabajo solidario que la entidad sostiene desde hace más de una década. Gracias a esta iniciativa, numerosas familias pudieron acceder a su casa propia, siendo la única excepción entre las acciones habitacionales impulsadas por la institución, que un benefiado con el sorteo, ya tenía su casa propia.

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