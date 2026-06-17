El Municipio reforzó su presencia territorial con una nueva jornada integral en Facundo Quiroga

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La actividad del programa “Municipio Cercano” se desarrolló durante la mañana de este miércoles en la localidad de Facundo Quiroga, acercando a los vecinos distintos servicios y áreas de atención municipal.

La jornada contó con la participación de la intendente municipal, María José Gentile, quien además recorrió diferentes sectores de la comunidad y mantuvo encuentros con instituciones y vecinos junto al delegado municipal, Juan Carlos Silva.

En el marco de la propuesta, distintas dependencias municipales llevaron adelante acciones vinculadas a educación vial, defensa del consumidor, bromatología, gestión ambiental, producción, actividades económicas, relaciones con la comunidad, defensa civil y atención de mascotas. De esta manera, los habitantes pudieron realizar consultas, acceder a servicios y participar de actividades de promoción y prevención.

Durante su visita, la jefa comunal recorrió el Hospital de Facundo Quiroga, donde dialogó con autoridades y personal sobre el funcionamiento del establecimiento y las necesidades de la comunidad en materia de salud.

Asimismo, supervisó el avance de la obra de renovación de la plaza principal, donde se ejecuta el reemplazo de baldosas por hormigón mediante un trabajo conjunto con la cooperativa local. También observó las nuevas luminarias instaladas sobre la calle 28 de Marzo, una mejora que contribuye a fortalecer la seguridad y la calidad de los espacios públicos para los vecinos.

La recorrida incluyó además una visita a la Cooperativa Eléctrica de la localidad, donde fue recibida por el gerente de la entidad, Néstor Zabaleta. Allí intercambió opiniones sobre distintos aspectos vinculados al desarrollo y funcionamiento de los servicios que presta la institución.

La agenda se completó con encuentros y conversaciones con vecinos de la comunidad, quienes pudieron plantear inquietudes, sugerencias y necesidades relacionadas con distintos aspectos de la vida cotidiana.

De esta manera, el programa “Municipio Cercano” continúa consolidándose como una herramienta que fortalece la presencia del municipio en las localidades del interior del distrito y promueve una gestión más cercana, participativa y orientada a dar respuestas concretas a las demandas de la comunidad.