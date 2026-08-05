El Gigante de Kandahar: la leyenda nacida en la guerra de Afganistán que nunca pudo ser probada

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Si el relato fuera cierto, esta sería una de las historias más extraordinarias de la guerra de Afganistán. Si no lo es, entonces estamos frente a una de las leyendas contemporáneas más fascinantes de nuestro tiempo.

Las montañas del sur de Afganistán, especialmente en la provincia de Kandahar, han sido escenario de incontables historias marcadas por el aislamiento, el conflicto y el misterio. Entre ese paisaje inhóspito comenzó a tomar fuerza, hace poco más de una década, un relato que trascendió las fronteras del país asiático y se convirtió en uno de los mitos modernos más difundidos de Internet: el supuesto “Gigante de Kandahar”.

Según la versión más conocida, una patrulla de soldados estadounidenses desapareció durante una misión en una zona montañosa. Ante la falta de contacto, otro grupo militar habría sido enviado para investigar lo ocurrido.

Siempre de acuerdo con el relato, los efectivos se encontraron frente a una criatura de casi cuatro metros de altura, con una espesa barba rojiza y seis dedos en cada mano y cada pie. El supuesto gigante portaba una enorme lanza con la que habría matado a uno de los soldados antes de ser abatido tras una intensa descarga de disparos.

La historia sostiene además que el cuerpo fue retirado del lugar por militares estadounidenses y trasladado en un avión de gran porte, mientras toda la información quedaba clasificada como secreto de Estado.

Sin embargo, pese a lo impactante del relato, nunca aparecieron pruebas que permitieran respaldarlo.

Sin documentos ni evidencias

Los hechos extraordinarios suelen dejar algún tipo de registro: informes oficiales, fotografías, testimonios independientes o documentación administrativa.

En el caso del Gigante de Kandahar, ninguna de esas evidencias pudo ser verificada.

No existen documentos militares desclasificados que describan un enfrentamiento de esas características, tampoco registros oficiales sobre la muerte de soldados en las circunstancias narradas ni fotografías cuya autenticidad haya sido confirmada.

Esa ausencia de pruebas llevó a investigadores y especialistas en pensamiento crítico a considerar que se trata de una leyenda urbana contemporánea más que de un hecho histórico.

Cómo nació la historia

A diferencia de los antiguos mitos transmitidos durante siglos, el origen del Gigante de Kandahar puede rastrearse hasta la década de 2010.

El relato comenzó a popularizarse a través de programas dedicados a misterios, entrevistas y posteriormente en canales de YouTube, blogs y redes sociales.

Con el paso del tiempo fueron apareciendo nuevas versiones que incorporaban distintos elementos.

Algunos afirmaban que el gigante medía tres metros y medio; otros aseguraban que superaba los cuatro metros. También se agregaron detalles sobre ojos rojos, dientes desproporcionados o un peso superior a los 500 kilogramos.

Como ocurre con muchas leyendas, la historia fue transformándose a medida que era contada por diferentes personas.

Un símbolo presente en todas las culturas

La figura del gigante no es exclusiva de esta historia.

Desde la antigüedad aparece en numerosas tradiciones y mitologías alrededor del mundo.

Los griegos hablaban de los Titanes; la tradición bíblica menciona a los nefilim; la mitología nórdica describe a los jotuns; mientras que distintos pueblos originarios de América también conservaron relatos sobre seres de enorme estatura.

Para los historiadores, esto no implica la existencia real de gigantes, sino que refleja un símbolo compartido por diversas culturas, asociado al poder, el miedo, lo desconocido y a un pasado remoto.

Precisamente esa carga simbólica habría contribuido al éxito del relato de Kandahar: una antigua figura mítica trasladada a un escenario moderno como la guerra de Afganistán.

La guerra como escenario de los rumores

Los conflictos bélicos han dado origen históricamente a numerosas historias difíciles de comprobar.

Durante la Primera Guerra Mundial circularon relatos sobre supuestas apariciones de ángeles en los campos de batalla. En la Segunda Guerra Mundial también surgieron rumores sobre armas secretas y experimentos desconocidos.

Afganistán, marcado durante décadas por enfrentamientos armados y por una geografía de difícil acceso, ofrecía el contexto ideal para que una historia de estas características resultara creíble para muchas personas.

Una leyenda del siglo XXI

Aunque no existan evidencias sólidas que respalden la existencia del Gigante de Kandahar, el caso continúa despertando interés porque refleja cómo nacen y se expanden las leyendas en la era digital.

Si antes los relatos se transmitían de generación en generación alrededor del fuego, hoy recorren el planeta en cuestión de horas gracias a las redes sociales y las plataformas de video.

Cada nueva versión incorpora detalles, elimina otros y mantiene viva una historia que, más allá de su falta de pruebas, sigue despertando la curiosidad de millones de personas.

Lejos de modificar los libros de historia, el Gigante de Kandahar se convirtió en un ejemplo de cómo el misterio, la imaginación y el contexto histórico pueden dar origen a uno de los mitos contemporáneos más conocidos de Internet.