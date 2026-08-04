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Agosto: el municipio informó el cronograma de vencimientos de las tasas municipales

La Municipalidad de Nueve de Julio dio a conocer las fechas de vencimiento de las distintas tasas correspondientes a agosto e instó a los contribuyentes a mantener sus obligaciones al día para garantizar la prestación de los servicios

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La Municipalidad de Nueve de Julio recordó a los vecinos el calendario de vencimientos de las tasas municipales correspondientes al mes de agosto de 2026. La medida alcanza a diferentes tributos que deberán abonarse en dos fechas establecidas durante el mes.

De acuerdo con el cronograma oficial, el próximo 10 de agosto vencerán las tasas de Patente de Rodados, Red Vial y Seguridad e Higiene. En tanto, el 18 de agosto será el turno de Servicios Urbanos y Servicios Sanitarios.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron la importancia de cumplir con estas obligaciones en tiempo y forma, ya que su recaudación contribuye al sostenimiento de los servicios públicos y al desarrollo de la comunidad. Además, quienes necesiten realizar consultas o solicitar más información podrán comunicarse mediante WhatsApp al 2317-621234.

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