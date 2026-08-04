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Hallaron sin vida a un hombre de 70 años en una vivienda de calle Urquiza

El fallecimiento habría sido consecuencia de una muerte natural o súbita. Vecinos alertaron a la Policía al advertir que no tenían noticias del hombre

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Un hombre de 70 años fue hallado sin vida este martes por la mañana en una vivienda ubicada sobre calle Urquiza al 1900.

El hecho se registró cerca de las 11, cuando vecinos de la zona dieron aviso a la Policía al manifestar su preocupación por no tener noticias del hombre. Al arribar al lugar, los efectivos ingresaron al domicilio y constataron el fallecimiento.

De acuerdo con las primeras actuaciones, la muerte habría sido por causas naturales o como consecuencia de un episodio súbito, sin que se observaran indicios de violencia.

Las autoridades realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del deceso, aunque de manera preliminar todo indica que se trató de una muerte natural.

 

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