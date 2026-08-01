En operativos conjuntos se secuestran ocho motocicletas por múltiples infracciones de tránsito

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En el marco de los operativos de control y prevención desarrollados en distintos sectores de la ciudad, las autoridades procedieron al secuestro de ocho motocicletas que circulaban en infracción a las normas vigentes de tránsito.

Los controles estuvieron a cargo de la Guardia Urbana Municipal (GUM), la Policía Comunal y la Dirección de Tránsito Municipal, que llevaron adelante inspecciones especialmente durante la noche, en respuesta a reiteradas denuncias de vecinos por la presencia de grupos de motociclistas que recorrían las calles generando ruidos molestos y poniendo en riesgo la seguridad vial.

Durante los procedimientos se detectaron diversas irregularidades, entre ellas la falta de luces reglamentarias, ausencia de chapa patente (dominio), escapes libres o modificados que excedían los niveles permitidos de ruido y conductores que circulaban sin casco protector.

Según supo Cadena Nueve, muchos de los motociclistas se desplazaban en grupo por diferentes barrios de la ciudad, ocasionando importantes molestias durante la nocturnidad debido al elevado nivel de ruido producido por los vehículos y a las maniobras imprudentes realizadas en la vía pública.

Como consecuencia de las infracciones constatadas, las autoridades procedieron al secuestro de las ocho motocicletas, quedando a disposición del Juzgado de Faltas correspondiente para la continuidad de las actuaciones administrativas.

Es de señalar que los operativos continuarán desarrollándose de manera permanente en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito, prevenir siniestros viales y brindar mayor tranquilidad a los vecinos.