sábado, agosto 1, 2026
8.3 C
Nueve de Julio
sábado, agosto 1, 2026
8.3 C
Nueve de Julio
Policiales

En operativos conjuntos se secuestran ocho motocicletas por múltiples infracciones de tránsito

La Guardia Urbana Municipal, la Policía Comunal y la Dirección de Tránsito intensificaron los controles nocturnos para reforzar la seguridad vial y responder a los reclamos de vecinos por ruidos molestos y maniobras peligrosas

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

En el marco de los operativos de control y prevención desarrollados en distintos sectores de la ciudad, las autoridades procedieron al secuestro de ocho motocicletas que circulaban en infracción a las normas vigentes de tránsito.

Los controles estuvieron a cargo de la Guardia Urbana Municipal (GUM), la Policía Comunal y la Dirección de Tránsito Municipal, que llevaron adelante inspecciones especialmente durante la noche, en respuesta a reiteradas denuncias de vecinos por la presencia de grupos de motociclistas que recorrían las calles generando ruidos molestos y poniendo en riesgo la seguridad vial.

Durante los procedimientos se detectaron diversas irregularidades, entre ellas la falta de luces reglamentarias, ausencia de chapa patente (dominio), escapes libres o modificados que excedían los niveles permitidos de ruido y conductores que circulaban sin casco protector.

Según supo Cadena Nueve, muchos de los motociclistas se desplazaban en grupo por diferentes barrios de la ciudad, ocasionando importantes molestias durante la nocturnidad debido al elevado nivel de ruido producido por los vehículos y a las maniobras imprudentes realizadas en la vía pública.

Como consecuencia de las infracciones constatadas, las autoridades procedieron al secuestro de las ocho motocicletas, quedando a disposición del Juzgado de Faltas correspondiente para la continuidad de las actuaciones administrativas.

Es de señalar que los operativos continuarán desarrollándose de manera permanente en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito, prevenir siniestros viales y brindar mayor tranquilidad a los vecinos.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6301

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR