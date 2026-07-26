Chacabuco: hallaron sin vida a un joven que estaba desaparecido

Luego de dos días de intensa búsqueda, este sábado al mediodía fue hallado sin vida Martín Di Stilio, el joven de Chacabuco cuya desaparición había generado una profunda preocupación en la comunidad y un amplio operativo de rastrillaje.

Di Stilio había sido visto por última vez el jueves, cuando salió de Chacabuco a bordo de su motocicleta con destino a la ciudad de Salto, ubicada a unos 45 kilómetros. Sin embargo, nunca llegó a destino ni regresó a su hogar, lo que motivó que sus familiares radicaran la denuncia y se iniciara un operativo de búsqueda.

De los rastrillajes participaron efectivos policiales, personal de distintas dependencias y numerosos familiares y allegados, quienes recorrieron los caminos habituales que el joven podía haber transitado.

El trágico hallazgo se produjo este sábado, cuando dos familiares que recorrían el trayecto advirtieron la presencia de la motocicleta en una zanja ubicada a la vera de la Ruta Provincial 191, a unos 10 kilómetros del cruce con la Ruta Nacional 7. Al acercarse al lugar, encontraron también el cuerpo sin vida del joven.

De acuerdo con las pericias preliminares, todo indica que Di Stilio perdió el control de la motocicleta en un tramo de la ruta, salió de la calzada y cayó en el hueco lateral, donde sufrió lesiones de extrema gravedad que le provocaron la muerte en el acto.

Las actuaciones judiciales continúan para determinar con precisión las circunstancias del siniestro, aunque las primeras evidencias apuntan a un accidente vial sin intervención de terceros.

La noticia generó un profundo impacto y dolor en la comunidad de Chacabuco, donde familiares, amigos y vecinos seguían con esperanza la búsqueda del joven desde el jueves y expresaron su pesar tras conocerse el desenlace.