Buscan intensamente a una adolescente de 17 años desaparecida desde el 10 de julio

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El Ministerio Público Fiscal de La Pampa solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Emelyn Itziar Robles, una adolescente de 17 años que permanece desaparecida desde el pasado 10 de julio, cuando se ausentó del dispositivo de la Dirección de Niñez donde se encontraba alojada en la ciudad de Santa Rosa.

De acuerdo con la información difundida por fuentes judiciales, la última comunicación que la joven mantuvo con su familia fue el domingo 19 de julio. Desde ese momento, no se volvió a tener noticias sobre su ubicación, por lo que continúa activa la búsqueda.

Según la descripción oficial, Emelyn mide aproximadamente 1,60 metros, es de contextura delgada y tiene cabello largo de color negro. Como características particulares, presenta un tatuaje en la muñeca derecha con un planeta y corazones, además de un tatuaje con forma de corazón en uno de sus pómulos, datos que podrían facilitar su identificación.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato con la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia de la Unidad Regional I, ubicada en Güemes 378 de Santa Rosa.

También se encuentra habilitada la recepción de información a través de los teléfonos (02954) 437608 y (02954) 422755, mediante el correo electrónico [email protected], o en la dependencia policial más cercana.

Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para avanzar en la búsqueda y lograr dar con el paradero de la adolescente.