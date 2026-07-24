Atlético 9 de Julio disputará el Provincial de Campeones en Bahía Blanca y buscará un nuevo título

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El hockey masculino del Club Atlético 9 de Julio afrontará el próximo fin de semana uno de los compromisos más importantes de la temporada, cuando participe en el Torneo Provincial de Campeones de Primera División Caballeros, que se desarrollará en la ciudad de Bahía Blanca.

La competencia reunirá a los campeones de las principales asociaciones de la provincia y tendrá como escenario las instalaciones del Club Universitario, donde además quedará oficialmente inaugurada la nueva cancha de agua, recientemente habilitada y considerada una de las pocas de estas características construidas en el país.

Atlético 9 de Julio llegará al certamen como campeón 2025 de la Asociación de Hockey del Centro y compartirá el cuadro con Universitario de Bahía Blanca (Asociación Bahiense), Club Uncas de Tandil (Asociación Tandilense) y Club de Pelota de Coronel Pringles (Asociación del Sudoeste).

La Federación de Hockey de la Provincia de Buenos Aires, organizadora del torneo, programó las semifinales para el sábado 1 de agosto, mientras que las finales se disputarán el domingo, jornada en la que se conocerá al nuevo campeón provincial.

El conjunto nuevejuliense arriba a esta cita en un gran momento deportivo. Además de haber obtenido la clasificación por el título conseguido en 2025, actualmente lidera las posiciones del Torneo Apertura 2026 de la Asociación del Centro, consolidando el crecimiento que viene mostrando en las últimas temporadas.

Con este presente, Atlético buscará dejar bien representada a la ciudad y a la Asociación del Centro en un torneo que reúne a los mejores equipos de la provincia y que promete un fin de semana de hockey de alto nivel en Bahía Blanca.