Atlético mereció más, pero igualó ante 25 Hockey Club

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El domingo se disputó una nueva jornada del Torneo Apertura de Primera División caballeros que organiza la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, con participación de clubes afiliados a las Asociaciones del Centro, del Noroeste y de Cuenca del Salado.

En la cancha de 9 de Julio se desarrollaron dos encuentros. En el primero, Argentino de Trenque Lauquen y Saladillo Hockey Club igualaron 2 a 2.

Posteriormente fue el turno de Atlético 9 de Julio, que recibió a 25 Hockey Club de 25 de Mayo. El equipo dirigido por Leny Luberriaga mostró un claro dominio durante la mayor parte del partido, manejó la posesión de la bocha y generó las mejores situaciones de peligro.

La superioridad del conjunto local se reflejó en el marcador a los 17 minutos, cuando Manuel Mogaburu abrió la cuenta luego de una buena acción ofensiva. Sin embargo, pese al control del juego, Atlético no logró ampliar la ventaja. La firme tarea defensiva del conjunto visitante y la falta de precisión en los metros finales impidieron que el local capitalizara las numerosas oportunidades creadas, incluso con algunas situaciones claras desperdiciadas frente al arco.

Cuando parecía que el triunfo quedaría en casa, 25 Hockey Club aprovechó un contragolpe a los 24 minutos para alcanzar la igualdad. A partir de allí, el equipo visitante se replegó nuevamente y sostuvo el empate hasta el pitazo final, cerrando el encuentro 1 a 1.

En General Villegas también se disputaron partidos correspondientes a la sexta fecha, con los cruces entre Eclipse y Club Atlético de Las Flores, San Martín de Pehuajó frente a Sarmiento de Junín y Rivadavia de Lincoln ante Social de Junín.

Atlético 9 de Julio formó con Valentín Álvarez, Benjamín González, Dante González, Juan Remigio Ledo, Manuel Mississián, Manuel Mogaburu, Julio Rodríguez, Juan M. Rossi y Walter Soria. El equipo fue dirigido por Leny Luberriaga, con la preparación física de Pupi Rossi.

Si lo deseas, también puedo adaptarla al estilo de un diario regional, con un enfoque más dinámico y un título más atractivo.