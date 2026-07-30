Atlético buscará el título provincial en Bahía Blanca

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El plantel de hockey masculino del Club Atlético 9 de Julio afrontará este sábado y domingo un nuevo desafío deportivo al disputar el Torneo Provincial de Clubes Campeones de Primera División, que organiza la Federación Bonaerense de Hockey en la ciudad de Bahía Blanca.

La competencia tendrá un marco especial, ya que coincidirá con la inauguración de una de las mejores canchas de hockey del país: un moderno campo de agua construido en las instalaciones del Club Universitario, una de las instituciones más importantes del hockey bahiense.

Del torneo participarán los clubes campeones de la temporada 2025 de las distintas asociaciones de la provincia de Buenos Aires. Algunas ligas no estarán representadas, como la Asociación Marplatense, que disputa otro certamen, mientras que los campeones de las asociaciones del Noroeste y Cuenca del Salado compiten en la Asociación del Centro.

En representación de esta última estará el Club Atlético 9 de Julio, que obtuvo el campeonato durante la temporada pasada y llega al Provincial atravesando un gran presente deportivo. El conjunto nuevejuliense lidera el Torneo Apertura de la Asociación del Centro cuando resta una sola fecha para su finalización.

El programa de partidos

La actividad comenzará el sábado con las semifinales. Desde las 14, Atlético 9 de Julio enfrentará a Uncas de Tandil, campeón de la Asociación Tandilense. Luego, a las 16, jugarán Universitario de Bahía Blanca y el Club de Pelota de Coronel Pringles, representante de la Asociación del Sudoeste.

El domingo, desde las 10, se disputará el encuentro por el tercer puesto entre los equipos que resulten derrotados en las semifinales, mientras que a las 14.30 se jugará la final para definir al campeón provincial.

La delegación de Atlético

El plantel que viajará este viernes a Bahía Blanca estará integrado por Diego Acosta, Valentín Álvarez, Marcos Asenjo, Gonzalo Cancelleri, Juan Cruz Castel, José Ignacio Gatica, Pedro Giretti, Benjamín González, Dante González, Juan Remigio Ledo, Manuel Mississián, Manuel Mogaburu (capitán), Ramiro Montini, Matías Rossi, Julio Rodríguez, Juan M. Rossi y Walter Soria.

El cuerpo técnico está encabezado por Gonzalo Cancelleri como director técnico, acompañado por Agusto Toledo como ayudante técnico y Pupi Rossi como preparador físico.