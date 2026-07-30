Paro docente nacional: el lunes, primer día de clases tras las vacaciones de invierno, estará afectado por una huelga

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El regreso a clases tras las vacaciones de invierno comenzará con complicaciones en gran parte del país. El próximo lunes 3 de agosto, primer día de actividad escolar luego del receso invernal que concluye este viernes 31 de julio, los docentes realizarán un paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

La medida de fuerza fue aprobada durante el congreso de la organización sindical y se enmarca en un plan de lucha para reclamar la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, una recomposición salarial acorde a la inflación, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un mayor financiamiento para la educación pública.

Al paro también se sumó la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), por lo que la protesta alcanzará a todos los niveles del sistema educativo, desde la educación inicial hasta las universidades nacionales.

La huelga tendrá impacto en las provincias que retoman las clases el lunes, entre ellas Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. En territorio bonaerense, el regreso a las aulas podría verse afectado por la adhesión de los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), conformado por SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP.

Desde CTERA señalaron que la protesta busca visibilizar el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación y cuestionaron las políticas de ajuste aplicadas sobre el sistema educativo. Bajo la consigna “Basta de ajuste a la educación”, el gremio también convocó a movilizaciones y distintas actividades de protesta en todo el país.

Entre los principales reclamos figuran la urgente reapertura de la negociación paritaria nacional, la recuperación del salario docente, la restitución del FONID, el restablecimiento de los fondos nacionales destinados a educación y un mayor compromiso del Estado con el financiamiento de la escuela pública.

La jornada de protesta coincidirá además con un paro nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que también reclama mejoras salariales para los empleados del sector público, por lo que el lunes se prevé una jornada de alta conflictividad en distintos organismos y servicios del Estado.

De esta manera, el reinicio del ciclo lectivo tras las vacaciones de invierno estará marcado por una nueva medida de fuerza docente, en medio de la continuidad del conflicto entre los gremios educativos y el Gobierno nacional por la política salarial y el financiamiento del sistema educativo.