Prorrogan hasta el 30 de septiembre el Plan de Regularización de Deudas con la Municipalidad de Nueve de Julio

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio anunció la prórroga del plazo para adherirse al Plan de Regularización de Deudas – Tributos Municipales Año 2026, una herramienta destinada a facilitar la cancelación de obligaciones vencidas mediante beneficios económicos y opciones de financiación.

El vencimiento del plan, que originalmente estaba previsto para el viernes 31 de julio, fue extendido hasta el 30 de septiembre, brindando más tiempo a los vecinos para regularizar su situación fiscal.

El régimen alcanza a las deudas originadas por mora en el pago de tributos municipales e incluye la deuda original, sus actualizaciones e intereses devengados hasta el mes anterior a la adhesión. Entre los conceptos comprendidos figuran la Patente Automotor, la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal, la Tasa Retributiva de Servicios Urbanos, la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Derechos de Construcción, Obras Públicas de Infraestructura y otros gravámenes municipales.

Quienes se adhieran al plan podrán acceder a una reducción del 20% sobre los intereses devengados. Además, quienes opten por cancelar la deuda al contado obtendrán un descuento adicional del 30% sobre los intereses netos, mientras que quienes elijan planes de pago de entre cuatro y seis cuotas recibirán una bonificación extra del 10%.

Asimismo, el municipio informó que podrán incorporarse deudas que ya cuenten con reclamo iniciado por la Oficina de Gestión Judicial Municipal, siempre que se regularicen los honorarios, costas y gastos correspondientes. En tanto, quienes ya se encuentren adheridos a planes de regularización vigentes no podrán ingresar al nuevo régimen.

Término de cadena: Con esta prórroga, el Gobierno municipal busca ampliar las posibilidades para que los contribuyentes normalicen su situación tributaria, aprovechando los beneficios previstos por la ordenanza vigente antes del nuevo vencimiento, fijado para el 30 de septiembre.