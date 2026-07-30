Análisis gratuito de triquinosis: el Municipio recuerda la importancia de los controles sanitarios

Con el objetivo de prevenir casos de triquinosis y promover la elaboración segura de alimentos, la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Nueve de Julio recordó que se encuentra disponible, de forma totalmente gratuita, el servicio de análisis para detectar la enfermedad en carnes destinadas a la elaboración de chacinados para consumo familiar.

Las muestras se reciben en las oficinas de Bromatología, ubicadas en Cavallari 121, hasta los días miércoles a las 17 horas. Para realizar el estudio, los vecinos deben presentar 100 gramos de entraña refrigerada, sin congelar.

Desde el área municipal también remarcaron la importancia de adquirir únicamente chacinados y embutidos que cuenten con el correspondiente rótulo, ya que constituye la única garantía de que el producto fue elaborado en establecimientos habilitados y sometido a los controles sanitarios necesarios para prevenir la triquinosis.

En este sentido, se recomienda evitar el consumo de salames, chorizos secos, bondiolas, jamones u otros productos de elaboración casera o artesanal que no posean una etiqueta identificatoria del elaborador (PAMS–RNPA), así como desconfiar de aquellos alimentos que se comercialicen a precios considerablemente inferiores a los habituales del mercado.

Para mayor información o consultas, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Bromatología al teléfono 610086.

Contexto

La triquinosis es una enfermedad parasitaria que se transmite al consumir carne de cerdo o de animales silvestres insuficientemente cocida o productos elaborados sin los controles sanitarios correspondientes. Su prevención depende, en gran medida, de realizar el análisis de las carnes antes de elaborar chacinados y de adquirir únicamente productos habilitados y correctamente rotulados. El período invernal, cuando aumenta la producción casera de embutidos, suele ser el momento en que las autoridades intensifican las campañas de concientización y control.