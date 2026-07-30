Franco Flexas defendió las PASO, rechazó las reelecciones indefinidas y planteó una provincia con mayor equilibrio territorial

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, fue entrevistado en el programa Despertate, que se emite por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, donde realizó un amplio análisis sobre la realidad política, económica y social de la provincia de Buenos Aires y del país.

Durante la conversación con el conductor del ciclo, Gustavo Tinetti, el jefe comunal fijó posición sobre algunos de los principales debates de la agenda política, defendiendo la vigencia de las PASO, rechazando la posibilidad de habilitar reelecciones indefinidas para los intendentes y señalando que la prioridad de cualquier gestión debe ser mejorar la calidad de vida de los vecinos sin descuidar el equilibrio de las cuentas públicas.

Defensa de las PASO

Consultado sobre el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, Flexas sostuvo que constituyen una herramienta importante para fortalecer la democracia y permitir la renovación de dirigentes.

El intendente consideró que modificar las reglas electorales de manera inmediata sería un error y afirmó que, si en algún momento se decide regresar al sistema anterior, debería hacerse con un plazo amplio para que partidos y dirigentes puedan reorganizarse.

Además, cuestionó los intentos de impulsar una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en las PASO pese a las restricciones judiciales que pesan sobre la ex presidenta, al entender que “desnaturaliza el espíritu de la ley” y genera incertidumbre entre los votantes.

“Las leyes hay que cumplirlas”

Otro de los temas abordados fue el debate sobre la posibilidad de eliminar el límite a las reelecciones de los intendentes bonaerenses.

En ese sentido, Flexas fue categórico al señalar que la ley vigente debe respetarse y que cualquier modificación debería analizarse en el futuro, pero no cambiarse mientras está en plena aplicación.

Para el intendente radical, reabrir esa discusión en este momento “carece de sentido” y consideró que la institucionalidad también se fortalece cumpliendo las normas aprobadas por la Legislatura bonaerense.

La realidad social y la presión sobre los municipios

En otro tramo de la entrevista, el jefe comunal habló sobre la situación económica y explicó que los municipios continúan siendo la primera puerta a la que golpean los vecinos cuando aparecen dificultades.

Indicó que actualmente una de las mayores demandas está vinculada con el pago de alquileres, motivo por el cual el municipio prioriza ese tipo de asistencia para que las familias puedan destinar el resto de sus ingresos a la alimentación.

También señaló que continúan brindando ayuda para afrontar servicios básicos y otras situaciones de vulnerabilidad social.

Vivienda y necesidad de reformas

Respecto al problema habitacional, Flexas afirmó que existe una importante cantidad de viviendas que permanecen desocupadas debido a demoras judiciales en procesos sucesorios.

En ese marco, sostuvo que son necesarias reformas estructurales que agilicen esos trámites y permitan que muchos inmuebles puedan incorporarse nuevamente al mercado, facilitando el acceso a la vivienda.

Asimismo, destacó la importancia de integrar la información catastral y registral para mejorar la administración del territorio y favorecer nuevas inversiones.

Aspiración provincial

Consultado sobre su proyección política, Flexas confirmó que continúa recorriendo la provincia con el objetivo de construir una propuesta de cara al futuro y que su intención es competir dentro de las PASO, aunque aclaró que primero deberán definirse las alianzas y acuerdos políticos.

Una capital más cerca del interior

Uno de los conceptos más destacados de la entrevista fue su planteo sobre la necesidad de repensar la ubicación de la capital bonaerense.

Flexas consideró que La Plata quedó excesivamente integrada al conurbano y opinó que, pensando en el desarrollo equilibrado del territorio, la capital debería trasladarse hacia una zona más céntrica de la provincia, mencionando a Saladillo como una alternativa por su ubicación equidistante respecto de los distintos distritos bonaerenses.

Equilibrio fiscal con prioridad social

Sobre la gestión nacional y provincial, el intendente reconoció como un aspecto positivo la búsqueda del equilibrio fiscal, aunque remarcó que ese objetivo debe ir acompañado por políticas que atiendan las necesidades de los vecinos.

Sostuvo que las cuentas públicas deben cerrar, pero advirtió que el Estado también tiene la obligación de garantizar asistencia a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, priorizando la alimentación y el bienestar de la población.

Con estas definiciones, Franco Flexas volvió a posicionarse como una de las voces del radicalismo bonaerense con mayor presencia en el debate provincial, combinando una mirada institucional, un fuerte énfasis en la gestión municipal y una propuesta orientada a fortalecer el protagonismo del interior de la provincia de Buenos Aires.