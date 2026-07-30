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Sociedad

En agosto las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán 1,89%

Se mantiene el bono de $70.000 para aquellos que cobrenhaberes mínimos

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 Las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en agosto del 1,89 por ciento, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de junio publicado por el INDEC.

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos cobrarán un bono de 70 mil pesos, por lo que el monto total que percibirán será de 489.775,93 pesos (419.775,93 pesos de haber mínimo con aumento + 70 mil pesos de bono). En tanto, quienes superen el mínimo tendrán un plus proporcional hasta alcanzar la suma de 489.775,93 pesos.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de 405.820,74 pesos (335.820,74 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono) y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, de 363.843,15 pesos (293.843,15 pesos de haber con aumento + 70 mil pesos de bono).

En tanto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a 150.848 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad, a 491.173 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo, a 75.433 pesos para el primer rango de ingresos.

Todos los pagos se realizarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual.

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