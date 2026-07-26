Achaque 77: la banda que muchos terminan escuchando

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Dicen que la edad es solo un número… ¡Sí, el número del PAMI!

Hay un momento en la vida en que uno deja de escuchar Attaque 77 y empieza a escuchar Achaque a los 77. Es una banda silenciosa, pero toca todos los días. El primer tema se llama “¡Ay, la rodilla!” y el hit del verano es “¿Dónde dejé los anteojos?”.

Antes te despertaba el despertador. Ahora te despierta un dedo del pie que decidió acalambrarse a las cuatro y media de la mañana. Y ya que estás despierto, aprovechás para ir al baño… por tercera vez.

Cuando éramos chicos jugábamos al “veo-veo”. Ahora jugamos al “¿qué vine a buscar?”.

Antes el control remoto era para cambiar de canal. Hoy es un GPS para encontrar dónde quedó entre los almohadones de algún sillón o cama, ese control remoto.

Hay una edad en la que ya no se coleccionan figuritas… se coleccionan ordenes de contas médicas. Tenés más especialistas que amigos en WhatsApp.

—¿Cómo andás?

—¡Bárbaro! Esta semana no me encontraron nada nuevo.

Los remedios también evolucionan. Antes tomabas una aspirina cuando te dolía la cabeza. Ahora tenés un pastillero con compartimentos para lunes, martes, miércoles… y un misterio: ¿ya tomé la de las ocho o la estoy por tomar?

Las conversaciones también cambian.

Antes:

—¿Salimos esta noche?

Ahora:

—¿A qué hora abre la farmacia de turno?

Y ni hablar de los cumpleaños. Antes soplábamos las velitas. Ahora agradecemos que la torta no tenga tantas para evitar llamar a los bomberos.

Los jóvenes usan reconocimiento facial para desbloquear el celular. Nosotros usamos reconocimiento de voz para preguntar: ¡Vieja! ¿Dónde están mis dientes?

Hay una ventaja enorme en la tercera edad: ya no te importa la moda. Si el pantalón tiene elástico y el zapato no aprieta… ¡es alta costura!

Y las siestas… ¡qué invento maravilloso! Antes eran un castigo. Hoy son un proyecto de vida.

Lo importante es no perder el humor. Porque las arrugas son las marcas de las sonrisas y los achaques, aunque molesten, también traen historias.

Como dice el lema de esta columna:

“No estamos viejos… estamos edición limitada. Con algunos rayones, sí… pero funcionando.”

Hasta la próxima, queridos lectores. Si se olvidan dónde dejaron este artículo… tranquilos. El domingo que viene aparece.