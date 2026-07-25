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Madrugadores del 9: celebró la 277ª Madrugada de Oración, un espacio de fe que se mantiene ininterrumpidamente desde 2014

La corriente de vida de varones volvió a reunirse este sábado en la Catedral en oraciones por la salud, la paz y las familias, además de la reflexión del Evangelio y un mensaje de esperanza

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La Corriente de Vida, ‘Madrugadores del 9’ llevó adelante este sábado la 277ª edición de encuentro de Oración, una convocatoria de fe que se realiza de manera ininterrumpida desde su nacimiento, el 27 de septiembre de 2014, consolidándose como un espacio de oración y reflexión conformada por varones de la comundiad.

La transmisión, emitida a través por Cadena Nueve, desde sus plataformas de Facebook y YouTube, reunió una vez más a 35 fieles que fueron acompañados desde sus hogares en una celebración marcada por las intenciones comunitarias, la lectura del Evangelio y las tradicionales oraciones.

Durante el encuentro se elevaron plegarias por la salud de numerosas personas, entre ellas, además de pedir especialmente por los hijos, los adultos mayores y todas las familias que atraviesan momentos difíciles.

También hubo un fuerte llamado a orar por la paz en el mundo, por la unidad entre los pueblos y por quienes sufren enfermedades o situaciones de dolor, renovando el compromiso de la comunidad con la solidaridad y el acompañamiento espiritual.

Uno de los momentos centrales fue la proclamación del Evangelio según San Mateo, en el que Jesús compara el Reino de los Cielos con un tesoro de inmenso valor y con la red que recoge toda clase de peces, invitando a los creyentes a descubrir la importancia del Reino de Dios por encima de cualquier bien material.

La reflexión posterior destacó que el mensaje de Jesús invita a valorar aquello que verdaderamente transforma la vida, recordando que la fe se fortalece en la oración, la esperanza y el servicio al prójimo.

Como es habitual, la celebración incluyó el rezo del Padre Nuestro, el Ave María, invocaciones a la Virgen María y diversos cantos litúrgicos, en un clima de recogimiento y espiritualidad.

Desde la organización agradecieron a todas las personas que, sábado tras sábado, acompañan esta iniciativa que ya suma 277 madrugadas consecutivas de oración, reafirmando el propósito con el que nació hace más de una década: ofrecer un espacio de encuentro con Dios, de contención espiritual y de esperanza para toda la comunidad.

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