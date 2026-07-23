‘Madrugadores de 9’ rezaron el Rosario junto a Mons. Ariel Torrado Mosconi en la Expo Rural de Palermo

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En el marco de la tradicional Exposición Rural de Palermo, los Madrugadores de Nueve de Julio vivieron una significativa jornada de fe al participar del rezo del Santo Rosario en el stand de la Misión de María Auxiliadora, uno de los espacios dedicados a la evangelización dentro de la muestra agropecuaria más importante del país.

La delegación nuevejuliense estuvo acompañada por el obispo de la Diócesis de Nueve de Julio, Mons. Ariel Torrado Mosconi, quien compartió el momento de oración junto a hombres pertenecientes al movimiento de Madrugadores provenientes de diversas diócesis argentinas.

La celebración tuvo como centro la imponente y bellísima imagen de María Auxiliadora, que preside el stand especialmente dedicado a la advocación mariana. En la Argentina, María Auxiliadora es reconocida como Patrona del Agro, motivo por el cual su presencia en la Exposición Rural adquiere un profundo significado para productores, trabajadores rurales, familias del campo y peregrinos que visitan la muestra.

Durante el encuentro, los participantes elevaron sus oraciones por el trabajo rural, las familias, la paz, las vocaciones y por todos aquellos que diariamente sostienen con esfuerzo la producción agropecuaria del país. El Rosario también fue una oportunidad para renovar la devoción a la Virgen y dar testimonio público de la fe en un ámbito que reúne a miles de visitantes.

La presencia de los Madrugadores en la Expo Rural reafirma el espíritu del movimiento, nacido con el propósito de fortalecer la vida cristiana de los hombres a través de la oración, la fraternidad y el compromiso con la Iglesia. En esta oportunidad, el encuentro permitió compartir una experiencia de comunión entre representantes de distintas provincias, unidos bajo la protección de María Auxiliadora.

La Expo Rural de Palermo, además de exhibir los avances del sector agropecuario, se convierte cada año en un espacio donde también tienen lugar expresiones culturales, educativas y religiosas, reflejando la estrecha relación entre la vida del campo, sus tradiciones y la fe que acompaña a muchas comunidades del interior del país.