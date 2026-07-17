Vacaciones de invierno: el Municipio llevará propuestas recreativas a todas las localidades y a la ciudad cabecera

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La Municipalidad de Nueve de Julio organizó un amplio cronograma de actividades recreativas para disfrutar durante las vacaciones de invierno, con propuestas gratuitas que llegarán tanto a las localidades del interior del distrito como a la ciudad cabecera.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por la Dirección de Delegaciones Municipales, la Dirección de Deportes y el programa Envión, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, con el objetivo de generar espacios de encuentro, diversión e integración para niños, niñas y sus familias durante el receso escolar.

La programación contempla jornadas con juegos recreativos, castillos inflables, proyección de películas, actividades deportivas y propuestas participativas, acercando opciones de entretenimiento a cada comunidad para que las familias puedan compartir las vacaciones cerca de sus hogares.

Cronograma en las localidades

Lunes 20 de julio

Carlos María Naón

De 14 a 16 horas.

Juegos y castillos inflables.

Martes 21 de julio

El Provincial

De 14 a 16 horas.

Juegos y castillos inflables.

Dudignac

Desde las 14.30 horas.

Proyección de película.

Miércoles 22 de julio

Facundo Quiroga

Desde las 14.30 horas.

Proyección de película.

Jueves 23 de julio

La Niña

De 14 a 16 horas.

Juegos y castillos inflables.

French

De 11 a 13 horas.

Juegos recreativos.

Viernes 24 de julio

Dennehy

De 14 a 16 horas.

Juegos y castillos inflables.

Patricios

De 11 a 13 horas.

Juegos recreativos.

Lunes 27 de julio

Morea

De 14 a 16 horas.

Juegos y castillos inflables.

Martes 28 de julio

12 de Octubre

De 14 a 16 horas.

Juegos y castillos inflables.

Actividades en la ciudad de Nueve de Julio

Además de las propuestas en las localidades, el programa Envión desarrollará una agenda especial en la ciudad cabecera.

Martes 28 de julio

Bingo Musical.

Lugar: Sede Envión.

Horario: de 19 a 23 horas.

Miércoles 29 de julio

Parque y Pesca.

Lugar: Parque General San Martín.

Horario: de 10 a 13 horas.

En caso de lluvia, la actividad será reemplazada por una función de cine.

Jueves 30 de julio

Juego de Misiones.

Lugar: Sede Envión.

Horario: de 10 a 13 horas.

Viernes 31 de julio

Festejo de cumpleaños, fútbol y choripanes.

Lugar: Club El Fortín.

Horario: de 10 a 13 horas.

Desde el Municipio invitaron a las familias de todo el partido a sumarse a estas propuestas gratuitas, pensadas para que chicos y grandes disfruten de las vacaciones de invierno con actividades recreativas, deportivas y culturales en un ambiente de encuentro, participación y diversión.