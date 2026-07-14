Permanece en terapia intensiva en Junín: el accidentado Martín Bandera presenta una evolución favorable, aunque su estado sigue siendo delicado

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Martín Eduardo Bandera, el joven de Bragado, que se accidento cuando un perro se le atravesó en Ruta 5 y cayó de la moto, permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham F. Piñeyro” de Junín, despues de haber sido traslado de nosocomio de Bragado, donde continúa siendo asistido tras el grave siniestro vial en el km 214

De acuerdo con el último parte médico difundido este martes por la familia y hecho llegar a Cadena Nueve, señala que el cuadro clínico del joven que además juega en Dennehy, muestra signos alentadores, aunque continúa siendo de cuidado.

Según la información brindada, Bandera permanecerá en terapia intensiva, al menos hasta el próximo viernes, siempre que continúe evolucionando favorablemente.

Los médicos indicaron que presenta pequeñas convulsiones que no son visibles clínicamente y que se encuentran controladas con medicación específica.

Asimismo, se señala que Martín Bandera responde a algunos estímulos, un dato considerado positivo dentro de su evolución. Los estudios también revelan una contusión en el lóbulo frontal y la persistencia de una pequeña cantidad de sangre en la región temporal derecha, situación que podría estar provocando irritación cerebral.

Frente a este panorama, los profesionales mantienen un estricto seguimiento de su evolución neurológica, mientras continúa internado con todos los cuidados propios de una terapia intensiva.

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Nacional Nº 5, a la altura del kilómetro 214, cuando Bandera circulaba en una motocicleta Honda CG 150 con destino a la localidad de Comodoro Py, donde se dirigía a trabajar, cuando habría impactado con un perro que se le cruzó sobre el pavimento.

La situación generó una profunda preocupación entre familiares, amigos, compañeros de equipo y vecinos de Bragado, Dennehy y la región, quienes siguen de cerca cada actualización sobre su estado de salud y mantienen una cadena de acompañamiento y oraciones por su recuperación.

En el mensaje difundido este martes, la familia expresó además su agradecimiento por el acompañamiento recibido: “Hay que seguir esperando y orando por él. Nuevamente gracias a todos por acompañarnos.”