La inflación fue del 1,9% en junio y alcanzó su nivel más bajo de los últimos diez meses

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la inflación de junio fue del 1,9%, el registro mensual más bajo de los últimos diez meses. Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 16,8% en el primer semestre del año y una variación interanual del 33,5%, confirmando la desaceleración que se viene observando desde abril.

La cifra representa el tercer mes consecutivo de baja en el ritmo de aumento de los precios, luego del 3,4% registrado en marzo, el 2,6% de abril y el 2,1% de mayo.

Según el informe oficial, la división que más aumentó durante junio fue Recreación y Cultura, con una suba del 4,2%, impulsada principalmente por el incremento en los paquetes turísticos. En segundo lugar se ubicó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza del 3,3%, debido a los aumentos en alquileres, tarifas y servicios.

En el otro extremo, las menores variaciones se registraron en Prendas de vestir y calzado (0,4%) y Comunicación (0,9%).

Por categorías, los precios estacionales aumentaron un 3,4%, los regulados un 2,3% y la inflación núcleo fue del 1,6%. Dentro de esta última se destacaron las subas en panificados, productos medicinales y alquileres, mientras que entre los estacionales incidieron los aumentos en verduras y turismo, parcialmente compensados por la baja de las frutas.

El informe del Indec también señaló que los bienes aumentaron un 1,4% durante el mes, mientras que los servicios registraron una suba del 2,9%.

En cuanto al comportamiento regional, la inflación fue del 2% en la región Pampeana; del 1,9% en el Gran Buenos Aires y el Noreste; del 1,7% en el Noroeste; y del 1,6% tanto en Cuyo como en la Patagonia.

Tras conocerse los datos, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que la inflación núcleo fue del 1,6% y remarcó que se trata del menor registro desde julio del año pasado. Además, señaló que la variación en Alimentos y bebidas no alcohólicas fue del 1,3% y que la media móvil de los últimos tres meses continuó descendiendo, lo que, según afirmó, refleja la consolidación del proceso de desinflación.