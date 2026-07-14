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Corte programado para este miércoles de energía en la zona de Carlos María Naón

La CEyS Mariano Moreno informó que este miércoles 15 de julio se llevará adelante un corte programado del servicio eléctrico en la zona de Carlos María Naón, debido a trabajos de mantenimiento en la red donde la interrupción se extenderá entre las 8:30 y las 13:00

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La Cooperativa Eléctrica y de Servicios (CEyS) Mariano Moreno comunicó que este miércoles 15 de julio se realizará un corte programado del suministro de energía eléctrica en el sector de Carlos María Naón, con el objetivo de llevar adelante tareas de mantenimiento sobre la red.

Según precisó la entidad, la interrupción del servicio está prevista entre las 8:30 y las 13:00, y afectará a la zona delimitada en el mapa difundido por la cooperativa.

Desde la CEyS solicitaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios durante el período de la interrupción y recordaron que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, los trabajos serán reprogramados hasta nuevo aviso.

La cooperativa agradeció la comprensión de los usuarios y destacó que estas tareas son fundamentales para mejorar la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico.

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