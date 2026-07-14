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Convocan a una charla abierta para fortalecer el desarrollo de la actividad apícola en Nueve de Julio

La capacitación, organizada por la Municipalidad junto al Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, se realizará el 17 de julio en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo "San Cayetano". Se abordarán buenas prácticas de manejo, sanidad y habilitación de salas de extracción

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La Municipalidad de Nueve de Julio, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, llevará adelante una charla abierta destinada a productores, apicultores y a todas las personas interesadas en la actividad, con el objetivo de brindar herramientas que contribuyan al crecimiento y fortalecimiento de la cadena apícola.

La jornada tendrá lugar el viernes 17 de julio, a las 14 horas, en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, ubicado en la intersección de Libertad y Salta.

Durante el encuentro se desarrollarán contenidos vinculados a las buenas prácticas para el manejo y cuidado de las colmenas, la prevención de enfermedades que afectan a las abejas y los procedimientos necesarios para la habilitación de salas de extracción de miel y otros productos apícolas.

La propuesta es libre y gratuita. Quienes deseen participar podrán inscribirse de manera presencial o comunicarse al 610000, interno 251.

Desde el municipio destacaron que esta instancia de capacitación busca promover el intercambio de conocimientos entre los distintos actores del sector y acompañar el desarrollo de una actividad que representa un importante aporte para la producción local y regional.

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