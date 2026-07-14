Convocan a una charla abierta para fortalecer el desarrollo de la actividad apícola en Nueve de Julio

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La Municipalidad de Nueve de Julio, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, llevará adelante una charla abierta destinada a productores, apicultores y a todas las personas interesadas en la actividad, con el objetivo de brindar herramientas que contribuyan al crecimiento y fortalecimiento de la cadena apícola.

La jornada tendrá lugar el viernes 17 de julio, a las 14 horas, en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, ubicado en la intersección de Libertad y Salta.

Durante el encuentro se desarrollarán contenidos vinculados a las buenas prácticas para el manejo y cuidado de las colmenas, la prevención de enfermedades que afectan a las abejas y los procedimientos necesarios para la habilitación de salas de extracción de miel y otros productos apícolas.

La propuesta es libre y gratuita. Quienes deseen participar podrán inscribirse de manera presencial o comunicarse al 610000, interno 251.

Desde el municipio destacaron que esta instancia de capacitación busca promover el intercambio de conocimientos entre los distintos actores del sector y acompañar el desarrollo de una actividad que representa un importante aporte para la producción local y regional.