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21 familias de Lincoln firmaron la escritura de su vivienda

Este mediodía en el SUM del Teatro Porta Pía, el intendente Salvador Serenal encabezó un nuevo acto de toma de firmas del Plan de Regularización Dominial.

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En total 21 familias del distrito, incluida una de Arenaza, dieron un paso clave para obtener el título de propiedad de sus casas. Participaron también la directora de Tierras, Carolina Lorenzo; la secretaria Legal y Técnica, Valeria Menna; y el escribano Francisco Barreto Peltzer, en representación de la Escribanía General de Gobierno bonaerense.

“La escritura brinda la tranquilidad de ser titular del hogar que uno habita con su familia”, afirmó Serenal. Barreto Peltzer, en tanto, destacó el trabajo conjunto entre municipio y Provincia para agilizar los trámites y remarcó que contar con el título “permite ingresar al mercado inmobiliario con todos los beneficios que eso implica”.

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