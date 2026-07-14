“Municipio Cercano” desembarca en French con servicios, trámites y atención a vecinos

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La localidad de French será sede este miércoles 15 de julio de una nueva edición del programa “Municipio Cercano”, una iniciativa del Gobierno Municipal que acerca servicios, asesoramiento y atención personalizada a los vecinos de las distintas localidades del distrito.

La jornada se desarrollará entre las 9 y las 12 horas en la Delegación Municipal de French, donde diferentes áreas del municipio brindarán atención y realizarán diversas actividades con el objetivo de facilitar el acceso a trámites, consultas y acciones de promoción comunitaria.

Entre las propuestas previstas, el área de Educación Vial ofrecerá charlas destinadas a estudiantes, promoviendo la concientización sobre normas de tránsito y hábitos seguros en la vía pública.

Por su parte, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) atenderá consultas y reclamos relacionados con relaciones de consumo, mientras que la Dirección de Gestión Ambiental llevará adelante encuentros educativos sobre separación de residuos, reciclado y cuidado del ambiente.

Además, personal de Actividades Económicas y Producción recorrerá los comercios de la localidad para relevar la actividad comercial, atender inquietudes de los comerciantes y brindar asesoramiento. En paralelo, también se realizarán visitas a instituciones locales para fortalecer el vínculo con la comunidad y actualizar la documentación correspondiente.

Durante la mañana también se desarrollará una campaña de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos, con el objetivo de contribuir a la prevención de enfermedades y al cuidado de la salud animal.

En tanto, el área de Licencias de Conducir otorgará turnos para renovaciones y brindará capacitaciones a quienes deban realizar el trámite para obtener su primera licencia.

Desde el Municipio destacaron que el programa “Municipio Cercano” busca acercar el Estado a cada localidad del partido, facilitando el acceso a los distintos servicios municipales y fortaleciendo el contacto directo entre los vecinos y las diferentes áreas de gestión.