Ronca e Iglesias se quedaron con la Maratón 161° Aniversario de Lincoln

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Lincoln vivió ayer una nueva edición de su maratón aniversario con una importante participación de corredores locales y de la región. La prueba se largó a las 11 desde la pista “Héctor Patterlini” del Parque San Martín. Claudio Ronca, de Junín, ganó los 8 km, y Claudio Iglesias, de Martínez de Hoz, se impuso en los 4 km. El circuito más corto pasó por 25 de Mayo, Massey y Belgrano, rodeando Plaza Rivadavia. El de 8 km recorrió Alem, Chacabuco y Perón antes del regreso a la meta.

El director de Deportes, Jorge López, resaltó que tener dos distancias permite que más vecinos se sumen, ya sea de forma competitiva o recreativa.