“Siempre mantuve la conducta de no contestar agravios; la dirigencia también debe dar el ejemplo”, afirmó Sergio Barenghi

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En una entrevista con “Despertate”, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el intendente de Bragado, Sergio Barenghi, hizo un llamado a recuperar el respeto en la convivencia cotidiana, acompañó la campaña impulsada por el multimedio bajo el lema “El enojo pasa, las palabras quedan” y sostuvo que la dirigencia política debe dar el ejemplo.

“Durante toda mi gestión he tratado de mantener una conducta de respeto. No van a encontrar un audio mío agravando a un dirigente opositor. Se puede recibir críticas, pero nunca respondí con agravios porque creo que eso también baja un mensaje a la sociedad”, afirmó.

El jefe comunal reconoció que el contexto social atraviesa un momento de alta tensión producto de la crisis económica, el aumento de la pobreza y la frustración que viven muchas familias. Sin embargo, consideró que quienes ocupan responsabilidades institucionales deben contribuir a descomprimir ese escenario.

Preocupación por las agresiones al personal de salud

Uno de los momentos de mayor énfasis de la entrevista estuvo vinculado al reciente episodio de violencia registrado en la guardia del Hospital Municipal de Bragado.

Barenghi expresó su indignación por las agresiones sufridas por médicos y enfermeras y defendió el trabajo que realizan diariamente los empleados municipales.

“Lo que más me duele es cuando se maltrata a nuestros trabajadores. Son personas que cumplen funciones muy difíciles, con salarios bajos y siempre están al servicio de la comunidad. No merecen ningún tipo de agresión”, manifestó.

Recordó además que durante los festejos del 9 de Julio toda la comunidad reconoció públicamente la labor de los trabajadores municipales y lamentó que pocos días después se produjeran hechos de violencia contra quienes prestan servicios esenciales.

Obras en establecimientos educativos

El intendente también repasó el avance de distintas obras financiadas con el Fondo Educativo.

Destacó los trabajos realizados en la Escuela Nº 1, donde ya comenzó a funcionar la Escuela de Estética en el piso superior luego de importantes tareas de adecuación, incluyendo una nueva cocina, una rampa para personas con discapacidad, pintura y remodelaciones interiores.

Asimismo, anunció que próximamente será inaugurado un nuevo SUM en un jardín de infantes y confirmó que restan muy pocas intervenciones para completar la conexión de gas en la totalidad de las escuelas del distrito.

“Bragado va a tener todas sus escuelas conectadas a la red de gas y con calefacción”, aseguró.

Rechazo a nuevos peajes en la Ruta 5

Consultado sobre la decisión del Concejo Deliberante de manifestarse en contra de la instalación de nuevos peajes sobre la Ruta Nacional 5, Barenghi fue categórico.

Cuestionó que el Estado Nacional continúe cobrando impuestos específicos incluidos en el precio de los combustibles destinados al mantenimiento vial sin que esos recursos se traduzcan en mejoras concretas.

“Primero habría que preguntarse qué están haciendo con el dinero que ya se recauda para las rutas. Nos quieren cobrar más peajes, pero seguimos sin la autovía que realmente necesita nuestra región”, señaló.

El intendente sostuvo que únicamente reparar baches o cortar el pasto resulta insuficiente para una de las rutas más transitadas del país y advirtió que la falta de una autovía limita el desarrollo productivo y turístico del noroeste bonaerense.

Reclamo por los recursos del interior

Barenghi también cuestionó la distribución de los recursos que genera el sector agropecuario.

Indicó que los municipios del interior reciben una porción mínima de la recaudación impositiva mientras deben afrontar el mantenimiento de caminos rurales y colaborar con la seguridad en las zonas productivas.

“El campo tributa alrededor del 57% de lo que produce y de ese total el 93% se lo queda la Nación. Los municipios recibimos menos del 1%. Con esos recursos no podemos hacernos cargo de todas las demandas del sector productivo”, afirmó.

En ese sentido volvió a plantear la necesidad de discutir un esquema de mayor autonomía municipal y una distribución más equitativa de los fondos públicos.

Avance de la obra del Río Salado

Durante la entrevista también confirmó avances en la quinta etapa de las obras del Plan Maestro del Río Salado.

Explicó que ya fue licitado el tramo comprendido entre Mechita y Chacabuco, una intervención que demandará una inversión cercana a los 138 millones de dólares y permitirá recuperar unas 400 mil hectáreas productivas, además de reducir significativamente los riesgos de inundaciones que afectan periódicamente a la región.

Preocupación por la economía

Sobre el final del diálogo, Barenghi describió un panorama complejo para la economía local.

Explicó que Bragado posee una fuerte base agroindustrial y advirtió que numerosas empresas atraviesan dificultades por la caída de la actividad y la apertura de las importaciones.

“Tenemos despidos, achiques y muchas dificultades para crecer. Veníamos con expectativas de nuevas inversiones y hoy vemos una realidad muy distinta. Hay muchas familias que están quedando sin trabajo y eso nos preocupa profundamente”, concluyó.