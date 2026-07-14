Desde hace 237 años la toma de la Bastilla cambió la historia de Francia con alcance a otros continentes

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Cada 14 de julio Francia celebra su fiesta nacional en recuerdo de la toma de la Bastilla, uno de los hechos más trascendentes de la historia contemporánea. El asalto a esta fortaleza-prisión de París, ocurrido en 1789, marcó el comienzo de la Revolución Francesa y simbolizó el fin del poder absoluto de la monarquía encabezada por Luis XVI.

Aunque la Bastilla albergaba apenas siete prisioneros en el momento de su caída, su importancia era principalmente política: representaba el despotismo del Antiguo Régimen y la autoridad absoluta del rey sobre sus súbditos.

Una crisis que llevó al estallido social

Francia atravesaba una profunda crisis económica y social. Las malas cosechas, el aumento del precio del pan, el endeudamiento del Estado y los privilegios que mantenían la nobleza y el clero generaban un creciente descontento entre la población.

En mayo de 1789, Luis XVI convocó a los Estados Generales para buscar soluciones a la crisis financiera. Sin embargo, las demandas del Tercer Estado —integrado por el pueblo llano— fueron desoídas, lo que incrementó la tensión política.

El clima se agravó el 11 de julio, cuando el rey destituyó a Jacques Necker, su popular ministro de Finanzas, considerado favorable a las reformas. La medida fue interpretada como un intento de frenar los cambios y provocó una ola de protestas en París.

El asalto a la Bastilla

Durante la mañana del 14 de julio, miles de parisinos tomaron primero el Hotel de los Inválidos, donde obtuvieron miles de fusiles. Luego se dirigieron a la Bastilla para apoderarse de la pólvora y las municiones almacenadas allí.

La fortaleza estaba defendida por poco más de un centenar de soldados y unos treinta cañones. Tras varias horas de intensos enfrentamientos, los defensores se rindieron.

El gobernador de la prisión, Bernard-René de Launay, fue capturado y posteriormente ejecutado por la multitud. Su cabeza, al igual que la de otros oficiales, fue exhibida en una pica por las calles de París, reflejando el nivel de tensión y violencia que caracterizaría los primeros años de la Revolución.

El comienzo de una nueva era

La caída de la Bastilla significó mucho más que la toma de una prisión. Representó el derrumbe del poder absoluto de la monarquía y el inicio de un proceso revolucionario que transformó la organización política de Francia.

En los años siguientes fueron abolidos los privilegios feudales, se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se aprobó la primera Constitución francesa y, finalmente, se puso fin a la monarquía.

La Revolución también dio origen a profundas reformas sociales y políticas, impulsando principios como la libertad, la igualdad ante la ley y la soberanía popular, que luego influirían en numerosos movimientos democráticos e independentistas alrededor del mundo.

Un legado que perdura

La Revolución Francesa atravesó distintas etapas, incluyendo el período del Terror, la ejecución de Luis XVI y María Antonieta, y posteriormente el ascenso de Napoleón Bonaparte, quien tomó el poder en 1799.

Sin embargo, el legado iniciado aquel 14 de julio de 1789 trascendió a sus protagonistas. Los ideales de “Libertad, Igualdad y Fraternidad” se convirtieron en uno de los pilares del pensamiento democrático moderno y continúan siendo un símbolo universal de la lucha por los derechos y las libertades civiles.

A más de dos siglos de aquellos acontecimientos, la toma de la Bastilla sigue siendo recordada como uno de los episodios más decisivos de la historia universal y el punto de partida de una transformación política y social que cambió para siempre el destino de Francia y del mundo.