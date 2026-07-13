Familias convocan a una banca ciudadana para impulsar la creación de una nueva Escuela Especial

Las familias autoconvocadas que impulsan el pedido de una nueva Escuela de Educación Especial para el distrito de Nueve de Julio convocaron a acompañar en el uso de la Banca Ciudadana que se desarrollará este jueves 16 de julio, a las 18:30 horas, en el Concejo Deliberante.

Durante la exposición se presentará el proyecto denominado “Pedido de una Escuela Especial nueva para Nueve de Julio”, una iniciativa que busca visibilizar la necesidad de contar con un edificio moderno, accesible y adecuado para garantizar mejores condiciones educativas para niños, niñas y jóvenes con discapacidad.

Según expresaron las familias, el actual edificio de la Escuela de Educación Especial N° 501, con más de cinco décadas de antigüedad, presenta importantes limitaciones de infraestructura que afectan el desarrollo de las actividades pedagógicas y la inclusión de los estudiantes. Entre los principales problemas mencionan barreras arquitectónicas que impiden el acceso a determinados talleres, falta de espacios adecuados para comedor y educación física, ausencia de un patio propio, dificultades en el funcionamiento del nivel secundario y reiterados inconvenientes con el transporte escolar.

En una carta dirigida a las autoridades municipales y educativas bonaerense, las familias sostienen que las refacciones realizadas ya no alcanzan para responder a las necesidades actuales y reclaman la construcción de un nuevo edificio escolar, además de la provisión de material pedagógico adaptado y una respuesta concreta por parte del Estado.

Los organizadores destacaron en la importancia de acompañar una demanda que consideran prioritaria para toda la comunidad educativa del distrito.

Datos de la convocatoria