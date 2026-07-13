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Inflación de junio consultoras estiman que bajará del 2%

El vocero presidencial Adrián Ravier estimó el número nacional en 1,9%, aunque aclaró que puede oscilar entre 1,8% y 2%

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El INDEC publicará este martes el dato de inflación de junio. Las proyecciones privadas coinciden en que el índice perforará el 2% y mantendrá la desaceleración de los últimos meses. La Ciudad de Buenos Aires ya marcó el camino con un 1,8% en junio. “La tendencia es hacia abajo”, dijo. En el mismo sentido se expresó el ministro Luis Caputo, quien aseguró que los precios seguirán bajando.

Los relevamientos de alimentos muestran esa dinámica. Econviews, LCG y Analytica midieron variaciones semanales cercanas a cero en la última semana del mes y promedios de cuatro semanas entre 1,1% y 1,5%. Las consultoras proyectan para el total de junio un alza de entre 1,8% y 1,9%, con subas en verduras y bebidas y bajas en carnes y frutas.

 

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