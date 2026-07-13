La Cooperadora de la Escuela N° 8 impulsa la construcción de un aula y convoca a la comunidad a colaborar

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En una entrevista en el programa Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, la presidenta de la Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria N° 8 “General San Martín”, Cristina Rodríguez, junto al integrante de la comisión Diego Genini, detallaron el intenso trabajo que llevan adelante para mejorar la infraestructura del establecimiento y anunciaron una campaña solidaria para conseguir materiales destinados a la construcción de una nueva aula.

La obra responde al importante crecimiento que ha experimentado la matrícula de la escuela ubicada en Barrios Unidos, que actualmente cuenta con alrededor de 600 alumnos, una cifra que prácticamente triplica la cantidad de estudiantes que tenía años atrás.

Rodríguez explicó que, tras una reunión mantenida con autoridades del Consejo Escolar, el equipo directivo y la Cooperativa Eléctrica, se confirmó que los trabajos comenzarían en los próximos días. Sin embargo, aún resta conseguir una parte importante de los materiales necesarios para completar la construcción.

Entre los elementos que la cooperadora busca reunir figuran lana de vidrio, cielorraso desmontable con placas de yeso de 60 por 60 centímetros, artefactos LED, cableado, materiales para revoques y pintura, además de otros insumos indispensables para finalizar el aula.

Desde la entidad destacaron que ya recibieron importantes colaboraciones de comercios locales, algunos de los cuales realizaron descuentos y donaciones que permitieron reducir significativamente los costos de materiales como los perfiles metálicos.

Otras necesidades

Más allá de la nueva aula, la cooperadora mantiene una extensa lista de proyectos para mejorar las condiciones del edificio escolar.

Entre las prioridades figuran la reparación de puertas de madera deterioradas, la renovación de cortinas para evitar el ingreso del sol en las aulas y otras tareas de mantenimiento que, aunque parecen menores, resultan fundamentales para garantizar mejores condiciones de aprendizaje y confort para alumnos y docentes.

Los integrantes remarcaron que muchas de estas tareas son realizadas con mano de obra propia, dedicando tiempo personal e incluso recursos particulares para concretar cada mejora.

Guiso solidario

Como parte de las actividades para recaudar fondos, la cooperadora realizará el tradicional guiso de lentejas el próximo domingo 19.

El valor será de 8.000 pesos la porción y 15.000 pesos dos porciones, destinándose la totalidad de lo recaudado a obras de infraestructura escolar.

Los organizadores solicitaron a quienes retiren el guiso que, en lo posible, concurran con su propio recipiente, aunque también habrá envases disponibles para quienes los necesiten.

Las personas interesadas en colaborar o realizar pedidos pueden comunicarse al 2317-46-43-85.

Obras y compromiso comunitario

Durante la entrevista también repasaron los avances de la reciente obra de gas realizada en el establecimiento, que permitió recuperar el funcionamiento del sistema de calefacción, aunque todavía resta poner en condiciones algunos equipos instalados en las aulas.

Rodríguez y Genini destacaron además el permanente acompañamiento de la comunidad educativa, docentes, familias, comercios y vecinos, quienes colaboran tanto con donaciones como participando de rifas, cantinas y distintas iniciativas que permiten sostener las mejoras del edificio.

Finalmente, ambos coincidieron en que el crecimiento de la escuela es consecuencia directa del desarrollo de Barrios Unidos y remarcaron que el objetivo de cada acción solidaria es seguir ofreciendo un espacio educativo cada vez más cómodo, seguro y adecuado para los cientos de chicos que concurren diariamente al establecimiento.