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Cambio de clima se viene una segunda quincena más cálida y con lluvias

Según el meteorólogo Leonardo De Benedictis, las mañanas seguirán frías pero las tardes serán mucho más templadas y el riesgo de heladas intensas disminuirá.

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Tras dos semanas de ola polar, heladas y nevadas, el tiempo dará un giro desde este lunes. El modelo europeo ECMWF prevé un marcado aumento de temperaturas en el centro y norte del país, con valores de 2°C a 4°C por encima de lo normal en NOA, Cuyo, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y parte de Buenos Aires.

Además, se esperan lluvias por encima del promedio en la región Pampeana, incluyendo Buenos Aires, La Pampa y el sur de Santa Fe.

El cambio beneficiará al agro: menos heladas y más humedad para los cultivos, después de semanas secas y frías.

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