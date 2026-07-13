La Municipalidad abre la inscripción a un curso gratuito de Desarrollo de Videojuegos para jóvenes

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La Municipalidad de Nueve de Julio invita a jóvenes interesados en el mundo de la tecnología y los videojuegos a participar del curso gratuito “Desarrollo de Videojuegos”, una propuesta de formación orientada a brindar conocimientos y herramientas para la creación de un prototipo jugable.

La capacitación está dirigida a estudiantes que se encuentren cursando los últimos años de la Educación Secundaria o a quienes hayan egresado recientemente, con un requisito mínimo de 16 años de edad. La iniciativa busca acercar a los participantes a una industria en constante crecimiento, que ofrece nuevas oportunidades de desarrollo profesional y laboral.

El curso se desarrollará principalmente bajo modalidad virtual, aunque incluirá tres encuentros presenciales. La primera clase tendrá lugar en el Polo Socioproductivo San Cayetano, mientras que las jornadas presenciales contarán con una duración de una hora más que las clases virtuales.

Durante la capacitación se abordarán contenidos vinculados a la introducción al desarrollo de videojuegos, diseño lúdico, programación inicial y la elaboración de un proyecto final, permitiendo a los participantes adquirir conocimientos básicos para iniciarse en esta disciplina.

La propuesta se enmarca en el programa CLIC, impulsado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de promover la formación en áreas vinculadas a la innovación y las nuevas tecnologías.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 6 de agosto completando el formulario disponible en: https://forms.gle/U2xLBypPhYUTKU1EA.

Desde el Municipio se continúa impulsando iniciativas de capacitación que favorecen el acceso de los jóvenes a herramientas vinculadas con la innovación, la tecnología y las competencias digitales, fortaleciendo su formación para los desafíos del futuro.