Carlos Bianco reclamó un candidato único para 2027 y advirtió: “El que plantea ir dividido es porque quiere perder”

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En un escenario de creciente tensión interna dentro del peronismo, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, volvió a respaldar la necesidad de que el espacio llegue unido a las elecciones presidenciales de 2027 con un único candidato y sostuvo que quienes impulsan competir con listas separadas “quieren perder”.

Durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el funcionario y uno de los principales colaboradores del gobernador Axel Kicillof respondió a las declaraciones de dirigentes como Sergio Berni y Guillermo Moreno, quienes habían planteado la posibilidad de que distintos sectores del peronismo compitan por separado.

“Si hay algún sector que plantea que el campo popular tiene que ir dividido es porque quiere perder”, afirmó Bianco, al tiempo que remarcó que el objetivo debe ser construir una candidatura fuerte capaz de enfrentar al oficialismo nacional.

En ese sentido, consideró que la derecha llegará a los próximos comicios con un solo postulante, ya sea el presidente Javier Milei u otro dirigente, por lo que el peronismo debería responder con una candidatura unificada.

“Si queremos terminar con esta situación que vive el país, con el deterioro de las instituciones, el aumento del desempleo y la pérdida del poder adquisitivo, tenemos que ganar la elección”, expresó.

Defensa de las PASO

Bianco insistió en que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) continúan siendo el mecanismo más adecuado para definir una candidatura única dentro del espacio.

“Después se verá con qué método se define esa candidatura. Hoy están las PASO y creemos que ese es el mejor instrumento posible para definir un candidato único del campo popular”, señaló.

Sus declaraciones también se producen luego de que el diputado nacional Máximo Kirchner reiterara públicamente su respaldo a una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, a quien definió como la dirigente “más capacitada” para representar al espacio.

Críticas a la reforma electoral

El ministro bonaerense también cuestionó la intención del Gobierno nacional de modificar el sistema electoral de cara a 2027, con la posibilidad de eliminar las PASO e incorporar nuevamente las listas colectoras adaptadas al sistema de Boleta Única de Papel.

Según Bianco, esos cambios buscan favorecer electoralmente al oficialismo.

“Están tratando, a través de distintos métodos, de establecer un sistema electoral que les permita ganar la elección. Están manipulando las reglas y nosotros tenemos que oponernos”, sostuvo.

Finalmente, fue categórico respecto de la postura que debería adoptar la oposición.

“Si Milei quiere sacar las PASO y quiere poner colectoras, nosotros tenemos que estar en contra porque somos oposición”, concluyó.