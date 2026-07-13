Bolsas recicladas con impacto social: el Centro Comunitario Nueve de Julio transforma residuos en oportunidades

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El Centro Comunitario Nueve de Julio continúa consolidando un proyecto que une compromiso ambiental, economía circular e inclusión social. En una entrevista brindada al programa Despertate, Estefanía Trompeter, coordinadora del espacio laboral, y Natalia Boonman, integrante del equipo, explicaron cómo el taller recicla bolsas de alimento para animales donadas por empresas para transformarlas en productos útiles y resistentes.

La iniciativa comenzó en 2017 con el reciclado de madera y luego incorporó el trabajo textil. Tras la interrupción provocada por la pandemia, el proyecto retomó sus actividades enfocándose en el aprovechamiento de bolsas de alimento balanceado para fabricar bolsas de compras, organizadores, huerteros, cestos para automóviles, bolsas para pan y otros artículos de uso cotidiano.

Antes de convertirse en un nuevo producto, el material atraviesa un proceso de descosido, lavado, diseño, corte y confección, realizado íntegramente por el grupo de trabajo. “Lo más importante es que todo está hecho con mucho amor”, destacó Natalia Boonman, quien se incorporó recientemente y participa especialmente en el diseño y la elaboración de moldes.

Además de fomentar el reciclaje y reducir residuos que podrían terminar contaminando el ambiente, el proyecto representa una oportunidad de trabajo y crecimiento personal para quienes participan. Desde el Centro Comunitario remarcan que el empleo también constituye una herramienta fundamental para la salud mental y la integración social.

Actualmente, el equipo produce un importante stock de artículos y ya ha concretado pedidos de gran escala para empresas, entre ellas Neutral Mix, que además dona el material reciclable utilizado en la confección. También recibieron el acompañamiento de la Cooperativa Eléctrica de Nueve de Julio, que realizó una compra de productos elaborados por el taller.

Los artículos se comercializan directamente en el Centro Comunitario, ubicado en la esquina de 25 de Mayo y Gardel. De lunes a jueves, entre las 9.30 y las 11.30, funciona una feria abierta a la comunidad donde pueden adquirirse los distintos productos a precios accesibles. Incluso ofrecen promociones y realizan trabajos personalizados para empresas que buscan regalos institucionales con identidad sustentable.

Quienes deseen colaborar, realizar pedidos o conocer más sobre la iniciativa pueden comunicarse al 2317-62-8123 o acercarse al Centro Comunitario para recorrer el espacio y conocer de cerca el trabajo que lleva adelante este grupo de mujeres comprometidas con el cuidado del ambiente y la construcción de una economía más solidaria y sostenible.