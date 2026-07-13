Día Nacional de las Telecomunicaciones: una fecha para reconocer el valor de conectar a las personas

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Este lunes 13 de julio se conmemora el Día Nacional de las Telecomunicaciones, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia que tienen las comunicaciones en la vida cotidiana y el papel fundamental que desempeñan en el desarrollo de la sociedad.

La celebración recuerda la creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel), ocurrida el 13 de julio de 1948, un hecho que marcó un hito en la organización y expansión de los servicios de comunicación en el país.

En la actualidad, las telecomunicaciones ocupan un lugar central en la vida de millones de personas. A través de teléfonos celulares, computadoras, redes de internet y múltiples dispositivos inteligentes, las distancias se acortan y la comunicación se vuelve inmediata, permitiendo que familias, amigos, empresas, instituciones y comunidades permanezcan conectados en todo momento.

Además de facilitar el contacto personal, las telecomunicaciones son una herramienta indispensable para la educación, la salud, el comercio, la producción, el trabajo remoto y el acceso a la información. Cada avance tecnológico contribuye a una sociedad más integrada, donde la comunicación se ha convertido en un derecho y en un factor clave para el desarrollo económico y social.

En un mundo cada vez más digital, el desafío continúa siendo ampliar el acceso a la conectividad y garantizar que las nuevas tecnologías lleguen a todos los rincones del país, fortaleciendo la inclusión y reduciendo las brechas digitales.

Cada 13 de julio, el Día Nacional de las Telecomunicaciones pone en valor el trabajo de quienes hacen posible que la información circule, que las personas puedan comunicarse sin importar la distancia y que la tecnología siga acercando a la sociedad, consolidando una verdadera universalidad en las comunicaciones.