Atlético 9 de Julio fue proclamado campeón del Torneo Apertura en Sub 16

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Con la reanudación de los campeonatos de hockey femenino de la Asociación del Centro, luego de un receso de dos semanas por las actividades de los seleccionados de la entidad y la realización de un Encuentro de Mini Hockey, quedaron definidos de manera anticipada dos de los campeones del Torneo Apertura 2026.

En la categoría Sub 16, el Club Atlético 9 de Julio fue proclamado campeón al mantener una ventaja inalcanzable cuando resta disputarse la última fecha del certamen. El conjunto albirrojo acumula 24 puntos, cuatro más que sus escoltas, Bragado Club y El Linqueño, ambos con 20 unidades.

El título premia una campaña de gran nivel del equipo dirigido por Adela Beraza, que dominó el torneo con una destacada producción ofensiva y amplias diferencias de gol. Si bien en la fecha anterior sufrió su primera derrota de la temporada, ese resultado no modificó la definición del campeonato debido a la ventaja obtenida a lo largo del certamen.

El plantel campeón estuvo integrado por Indiana Abelairas, Maite Avendaño, Julia Cantero, Sofía Carranza, Sara Chiesa, Mora Delgado, Helena Di Florio, Isabella D’Elía, Charo González, Inés Ibarra, Sara Keno, Lucía Maidana, Josefina Miranda, Alma Rabenna, Clara Romero, Sara Silvera, Emilia Ugalde, Matilde Vanina y Francisca Zúñiga Pirez. La preparación física estuvo a cargo de Trini Iturralde.

En tanto, en la categoría Sub 19, Social de Junín fue proclamado campeón, mientras que Atlético 9 de Julio aseguró el subcampeonato, también de manera anticipada.

En las restantes divisiones, la definición se trasladará a la última jornada. En Sub 14, Social lidera con 25 puntos, seguido por Saladillo con 23 y Atlético con 22, por lo que el título aún permanece abierto. En Primera División, Social también encabeza las posiciones, escoltado por Sarmiento y El Linqueño.

La última fecha del Torneo Apertura 2026 se disputará el próximo sábado, con la definición de las categorías que todavía no tienen campeón.