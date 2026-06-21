Atlético mostró su potencial ante Sarmiento, pero los resultados no reflejaron su dominio

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En una fría jornada, el Club Atlético recibió este sábado a los equipos del Club Sarmiento de Junín por la novena fecha del Torneo de Hockey. Más allá de que los conjuntos locales mostraron un rendimiento superior en la mayoría de los encuentros, los resultados finales no siempre reflejaron lo ocurrido dentro de la cancha.

La actividad comenzó con las categorías menores, donde Atlético impuso condiciones desde el inicio. En Sub 14, división en la que el equipo se mantiene entre los tres primeros puestos del certamen, las locales consiguieron una contundente victoria por 5 a 2. Los goles fueron convertidos por Mora Delgado y Pilar Onel, ambas en dos oportunidades, mientras que Isabel Romero completó la cuenta.

Por su parte, la categoría Sub 16, líder absoluta del torneo, también mostró un claro dominio. Atlético arrancó con gran intensidad y en los primeros cinco minutos Josefina Miranda anotó dos goles para establecer rápidamente la diferencia. Más tarde, Sara Tello amplió la ventaja en el tercer cuarto. Sin embargo, cuando parecía que el resultado sería más amplio, Sarmiento aprovechó dos llegadas en los últimos diez minutos y descontó para cerrar el marcador 3 a 2, pese a que la superioridad local fue mucho mayor durante el desarrollo del juego.

En Sub 19, una de las divisiones protagonistas del campeonato y ubicada entre los dos primeros lugares de la tabla, Atlético igualó 1 a 1. Tras una primera mitad equilibrada, las locales dominaron claramente los dos últimos cuartos, período en el que Sarmiento prácticamente no cruzó la mitad de la cancha. Sin embargo, el planteo defensivo de las visitantes y la falta de efectividad ofensiva impidieron que el conjunto de nuestra ciudad pudiera quedarse con la victoria.

La jornada se cerró con el encuentro de Primera División, que enfrentó a dos equipos protagonistas del torneo. Sarmiento llegaba como escolta y Atlético ocupaba el tercer lugar en la tabla de posiciones. Las locales fueron superiores durante los tres primeros cuartos y llegaron al tramo final arriba por 3 a 2, gracias a dos goles de Lola Ferro y uno de Adela Beraza. No obstante, en una ráfaga decisiva durante el último parcial, la goleadora del conjunto juninense convirtió dos tantos en apenas dos minutos y revirtió el resultado para sellar el triunfo visitante por 4 a 3.

A falta de dos fechas para el cierre del Torneo Apertura, las tres categorías menores del Club Atlético continúan con firmes aspiraciones de alcanzar el primer puesto y coronar una destacada campaña.