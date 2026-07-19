Atlético cerró el Apertura con cuatro triunfos en el clásico, aunque San Martín festejó en Primera

Con el clásico nuevejuliense como atractivo principal, el sábado se disputó la última fecha del Torneo Apertura de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia. El Club Atlético fue anfitrión de San Martín en una extensa jornada que incluyó las cuatro categorías femeninas competitivas y un encuentro amistoso de Sub 14B.

La actividad comenzó con el partido amistoso de Sub 14B, preparatorio para la temporada 2027, cuando esta categoría se incorporará oficialmente a la competencia. Allí, Atlético mostró un buen nivel y se quedó con la victoria por 3 a 0.

Ya por los puntos, en Sub 14A, el conjunto local venció 2 a 0 con goles de Simona Spinetta y Pilar Onell. Con este resultado, las albirrojas quedaron a la espera de otros marcadores para definir su ubicación definitiva, asegurando un lugar entre los tres primeros del certamen.

En Sub 16, Atlético ratificó el gran torneo realizado y celebró su consagración con una contundente goleada por 7 a 1. La gran figura fue Francisca Zúñiga Pírez, autora de cinco tantos, mientras que Josefina Miranda aportó los otros dos goles. El descuento para San Martín fue convertido por Alma Boschiero.

La superioridad local continuó en Sub 19, donde las “Millonarias” se impusieron 4 a 0 para confirmar el subcampeonato del Apertura. Francisca Zúñiga Pírez volvió a destacarse con dos goles y Inés Ibarra completó la goleada con los otros dos tantos. Atlético finalizó como escolta de Social, único equipo que lo superó en la tabla, aunque las nuevejulienses fueron las únicas capaces de derrotarlo durante el campeonato.

La jornada se cerró con el encuentro de Primera División, el más equilibrado de la tarde. Tras un desarrollo parejo, San Martín logró romper el cero a los 40 minutos gracias a Isabella Buono. Cuando Atlético buscaba el empate en los instantes finales, Leonela Zanni aprovechó un contraataque y sentenció el 2 a 0 definitivo, dándole el triunfo al conjunto santo.

De esta manera concluyó el Torneo Apertura para ambos clubes, con un balance positivo para Atlético en las categorías formativas y el festejo de San Martín en el cierre de la jornada con la victoria en la máxima categoría.