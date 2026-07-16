Hockey: Atlético recibe a San Martín en el clásico que cerrará el Torneo Apertura

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Este sábado se disputará la décima y última fecha del Torneo Apertura de la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia, certamen que comenzó en marzo y reúne a once clubes de la región en las categorías femeninas Sub 14, Sub 16, Sub 19 y Primera División, además de la categoría Sub 14 “B”, en aquellos clubes que la presentan. Paralelamente, durante la temporada también se desarrollaron encuentros mensuales de las categorías formativas, base del crecimiento del hockey regional.

En esta jornada decisiva, todas las miradas estarán puestas en el clásico nuevejuliense, donde el Club Atlético recibirá a San Martín en una serie de encuentros que, como ocurre cada temporada, prometen una gran convocatoria y partidos de alta intensidad, con el acompañamiento de las parcialidades de ambas instituciones.

En lo deportivo, Atlético llega con una destacada campaña en las divisiones formativas. En Sub 14 ocupa el tercer puesto, mientras que San Martín se encuentra quinto. En Sub 16, el conjunto albirrojo ya se aseguró el campeonato de manera anticipada, en tanto que San Martín marcha noveno.

En Sub 19, Atlético también cumplió una gran actuación y ya tiene asegurado el subcampeonato del Apertura, mientras que San Martín se ubica en la cuarta posición. En Primera División, la realidad es diferente: San Martín llega quinto en la tabla y Atlético ocupa el séptimo lugar, por lo que ambos buscarán cerrar el torneo con una victoria en el clásico.

La programación de la última fecha se completará con los encuentros entre Huracán y Ciudad, 25 Hockey Club frente a El Linqueño, Rivadavia ante Sarmiento y Bragado Club contra Social.

Atlético también juega por el liderazgo en el hockey masculino

La actividad del fin de semana continuará el domingo con el Torneo de Hockey masculino de Primera División. Atlético viajará a Pehuajó para enfrentar, desde las 11 horas, a San Martín de esa ciudad.

El equipo nuevejuliense atraviesa un gran presente y llega como líder del campeonato, con una ventaja de dos puntos sobre su inmediato perseguidor, Rivadavia. El compromiso será una nueva oportunidad para defender la punta y continuar consolidándose como uno de los principales protagonistas del certamen.