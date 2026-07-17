El Taller Municipal de Teatro presentó su muestra anual con una sala colmada de público

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El Taller Municipal de Teatro llevó adelante su muestra anual en la Biblioteca Popular José Ingenieros, donde una importante concurrencia de público disfrutó de “Un jueves de locos – Varieté de escenas de humor”, una puesta en escena que reflejó el trabajo desarrollado durante el ciclo de formación.

La actividad contó con la presencia de la intendente municipal, María José Gentile, quien asistió junto a integrantes de su gabinete y destacó la importancia de los espacios culturales y de formación artística que promueve el municipio.

Coordinado por Luna Cano Fournier, el taller presentó una serie de escenas humorísticas interpretadas por más de veinte participantes, quienes durante los últimos meses trabajaron en la construcción de personajes, la exploración teatral y la creación de textos propios, en un proceso creativo colectivo.

La función representó la primera presentación abierta al público del grupo, integrado por personas con y sin experiencia previa en el escenario, consolidándose como un espacio de aprendizaje, intercambio y crecimiento artístico.

El Taller Municipal de Teatro depende de la Dirección Municipal de Educación y continúa abierto a la comunidad con dos grupos de trabajo para quienes deseen sumarse a la propuesta. Durante lo que resta del año, las actividades estarán orientadas a la exploración de materiales literarios y al abordaje de monólogos, con el objetivo de profundizar la formación escénica de sus integrantes.